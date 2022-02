Home Abruzzo Servizio Civile, 9 posti nell’Alto Sangro dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo 21 febbraio, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Ancora pochi giorni a disposizione per candidarsi per uno dei progetti inseriti nel bando di Servizio Civile Universale pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo l’ultima proroga, disposta in esecuzione del decreto adottato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la scadenza è infatti fissata per le ore 14:00 del 9 marzo 2022.

Nel territorio dell’Alto Sangro il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo avrà attivi quattro progetti, per un totale di 9 volontari da impiegare:

I Tre Moschettieri , 1 volontario presso il Comune di Rivisondoli ;

, 1 volontario presso il ; Controviolenza 2021 , 2 volontari presso la Cooperativa Sociale Horizon Service di Castel di Sangro ;

, 2 volontari presso la ; Due piedi sinistri , 4 volontari presso l’associazione ANFFAS Onlus di Castel di Sangro ;

, 4 volontari presso l’associazione ; Hygge, 2 volontari presso l’Associazione Volontari Barrea.

Possono partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni in possesso dei requisiti previsti dal bando e in possesso di un codice SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale. La presentazione della domanda avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede di attuazione, pena l’esclusione.

Per ogni progetto è possibile scaricare dal sito www.csvabruzzo.it una scheda riassuntiva in cui sono presentati sinteticamente gli obiettivi, le attività e le informazioni generali.

Per avere ulteriori informazioni sui progetti e supporto per la compilazione della domanda è possibile rivolgersi alle sedi del CSV Abruzzo.

Per informazioni:

Scarica la locandina del servizio civile