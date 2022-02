Home Abruzzo “La vittoria di monte Marrone” i Gruppi Alpini protagonisti delle riprese cinematografiche 20 febbraio, 2022 Michele di Franco Abruzzo, Molise

Si sono svolte ieri le riprese del docufilm “La vittoria di monte Marrone” ultimo documentario dei registi Anna Cavasinni e Fabrizio Franceschelli, quest’ultimo inviato RAI Radiotelevisione Italiana, celebre per molte inchieste della trasmissione “Chi l’ha Visto?”.

Il lungometraggio, patrocinato dallo Stato Maggiore dell’Esercito, tratta per l’appunto la battaglia che si svolse il 31 marzo 1944 su una delle principali culminazioni delle Mainarde molisane tra il CIL (Corpo Italiano di Liberazione), comandato dal generale Umberto Utili, e l’esercito tedesco agli ordini dell’ufficiale Frido von Senger und Etterlin, una battaglia fondamentale ai fini della liberazione della nostra penisola dall’esercito di occupazione germanico.

Attori d’eccezione i membri dei vari Gruppi Alpini della VI zona che, impersonificando i militi dell’epoca, hanno dato dimostrazione di affidabilità e competenza militare. Il pranzo delle “penne nere” è consistito in succulenti gnocchi serviti all’interno di gavette rigorosamente d’epoca, momento divenuto anch’esso scena del film.

Le riprese cinematografiche sono proseguite anche in notturna attraverso l’utilizzo di potenti fari che hanno illuminato le rocce della montagna sovrastante il Valico della Forchetta nei pressi della stazione di Palena – loc. Quarto Santa Chiara, location meravigliosa che si presta a produzioni cinematografiche come già avvenuto in passato.

Tutto curato nei minimi particolari come le armi originali dell’epoca tra queste le italiane: Carcano 91, Breda mod.30, Beretta MAB 38, Beretta M34 e tedesche: Maschinengewehr 42, Maschinenpistole ’40, Mauser K98, Luger P38. A sostenere l’iniziativa anche il War Museum “Rolando Giampaolo” di Castel di Sangro, visitato dai registi che hanno espresso apprezzamenti e ammirazione e il WinterLine Museum di Venafro.

Il 31 marzo prossimo, per l’anniversario dell’impresa di monte Marrone, verrà proiettato il docufilm a Rocchetta al Volturno presso la sede comunale per il lancio, in anteprima, del film realizzato grazie al contributo umano di tantissime persone che hanno sostenuto la produzione, tra i quali il Associazione Nazionale Alpini gruppo Mainarde e Ana Sezione “Abruzzi”.