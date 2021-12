Home Abruzzo Giornata Internazionale della Montagna, il presidente del PNALM Cannata al Quirinale 9 dicembre, 2021 Michele di Franco Abruzzo

Stamattina alle ore 12:00, presso il Quirinale, è stata celebrata la “Giornata Internazionale della Montagna” trasmessa in diretta streaming sul sito del Quirinale.

Su invito del Ministro degli Affari Regionali, è intervenuto con una relazione il Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Prof. Giovanni Cannata, che ha messo l’accento sull’importanza e sul ruolo di un “ecosistema” complesso, che prima ancora che ambiente fisico è culturale, sociale e con ricadute importanti su tanti settori economici.

Le basi per la celebrazione di questa giornata vennero poste nel 1992, in occasione delle Conferenza delle Nazioni Unite, quando fu adottato il capitolo 13 dell’Agenda 21 dell’ONU, con un focus proprio sull’ecosistema montano. La crescente attenzione per le montagne ha portato l’Assemblea Generale dell’ONU a dichiarare il 2002 il primo anno internazionale della Montagna, e partire dal 2003 è stata individuata nell’11 dicembre di ogni anno la Giornata Internazionale della Montagna (IMD).

Scopo dell’IMD è quello di far crescere la consapevolezza circa i delicati equilibri ambientali di cui le montagne fanno parte, visto che ospitano il 12% circa della popolazione mondiale e conservano un inestimabile patrimonio di biodiversità, ma anche di risorse primarie, a partire dalle riserve idriche, giacché la metà di acqua fresca necessario a livello globale proviene da ambiente montano.

L’attenzione verso questi ambienti deve aumentare anche perché sono tra quelli più minacciati dal cambiamento climatico, oltre che dallo sfruttamento intensivo, che risentono di forme pesanti di inquinamento proveniente da ambienti urbani e industriali e dove il rischio idrogeologico minaccia vasti territori.

Per tutto questo è opportuno e necessario sensibilizzare ad una maggiore cura e attenzione, per migliorare la tutela e la conservazione degli ambienti montani, come previsto da uno degli obiettivi sostenibili dell’Agenda delle Nazioni Unite 2030.

ph: Quirinale