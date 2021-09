Home Turismo Treno Storico – Transiberiana d’Italia, tragitto alla scoperta del foliage autunnale 20 settembre, 2021 Michele di Franco Turismo

Al via il nuovo calendario autunnale della Ferrovia dei Parchi per un’esperienza lenta e panoramica nel cuore dell’Appenino abruzzese e molisano. Il treno storico “La Transiberiana d’Italia” partirà dalla stazione di Sulmona per attraversare i borghi degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo alla scoperta del foliage autunnale che renderà, in questo tragitto, ancora più sorprendente l’esperienza di viaggio, con tutti i suoi colori e le sue calde sfumature, fino al 21 novembre 2021.

Continua il successo del viaggio nella locomotiva d’epoca che nelle due partenze di Sabato 18 e di Domenica 19 settembre ha esaurito i posti a sedere con oltre 500 viaggiatori presenti.

Sono garantite le partenze ogni sabato e ogni domenica dalla stazione di Sulmona. Confermati protagonisti delle fermate e delle visite guidate sono i borghi di Campo di Giove, Palena, Pescocostanzo, Roccaraso, Castel di Sangro, Alfedena e si Carovilli. Si può anche viaggiare scegliendo il pacchetto pernotto: si parte con il treno del sabato per poi tornare con quello della domenica a Sulmona ogni weekend, con tariffa €60, scegliendo tra una selezione di località dove pernottare.

Il costo del biglietto per adulto è di € 40 (la fascia 4-12 anni €30, 0-4 anni è gratis). Si possono ricevere tutte le informazioni sul tragitto ed effettuare le prenotazioni sul sito www.ferroviadeiparchi.it e/o via mail a info@ferroviadeiparchi.it.

