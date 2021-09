Andrea Pirone conquista il titolo di Campione Italiano di pesca a mosca a Castel di Sangro

Due giorni intensi a Castel di Sangro e Roccaravindola per la finale di campionato nazionale di pesca a mosca disputata sui fiumi Sangro e Volturno. Andrea Pirone della SPS Ravindolese è salito sul gradino più alto del podio conquistando il titolo di Campione Italiano di pesca mosca 2021.

Il molisano ha ipotecato la vittoria nel primo giorno di gara riuscendo a catturare, nelle due sessioni di mattina e pomeriggio, un totale di 44 trote tutte rigorosamente rilasciate appena conclusa la misurazione da parte dell’ispettore accompagnatore di turno.

Nella seconda giornata di gara, complice un cambio repentino di condizioni climatiche, gli atleti hanno dovuto combinare diverse tecniche di pesca tra esche secche e ninfe, condizionati da una breve fitta pioggia nei tratti lungo il fiume Sangro.

Condizioni climatiche che non hanno impedito ai pescatori di concludere le sessioni di gara, valorizzando ancor di più il livello tecnico degli atleti in competizione. Andrea Pirone in questo si è distinto su tutti riuscendo a chiudere il suo score a 72 catture.

Una gara complessa ed estremamente tecnica su due fiumi meravigliosi d’Abruzzo e Molise, mete irrinunciabili di pescatori provenienti da tutta l’Italia per affinare le tecniche di pesca e per vivere il fiume in totale armonia con la natura.

Un plauso doveroso va fatto alle due associazioni che hanno organizzato la finale nazionale di pesca a mosca, l’associazione dilettantistica Pescasportivi Sangro e l’Associazione Sportiva Ravindolese SPS che, nel giro di pochi giorni, sono riusciti a garantire la riuscita della competizione lavorando alacremente ogni giorno.

Semplici volontari, è bene ricordarlo, che hanno valorizzato ancora una volta il proprio territorio grazie ad una accoglienza impeccabile ed una preparazione dei box a tempo di record.

A breve verrà pubblicata la classifica finale del campionato italiano di pesca a mosca

Michele Di Franco

foto della classifica