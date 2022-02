Home Comuni Roccaraso Video di Juan Carrito sulle piste da sci di Roccaraso, il risveglio dal letargo dell’orso 5 febbraio, 2022 Michele di Franco Roccaraso, Video

Juan Carrito torna a scorrazzare nelle distese pianeggianti della località Valle Fredda di Roccaraso nei pressi del Rifugio Heidi a ridosso degli impianti sciistici dell’Aremogna. Ormai tutti credevano che il giovane orso Juan Carrito fosse in letargo e invece è stato immortalato alle ore 16:30 per la gioia dei turisti che stavano trascorrendo il weekend sulla neve.

Mentre scendevano a valle i turisti si sono ritrovati il celebre orso di fronte e lo hanno filmato entusiasti. L’orso di due anni, con radiocollare dalla nascita, non è chiaro se ha terminato il letargo e se si è solo svegliato momentaneamente per andare a mangiare e poi tornare nella tana in una zona isolate del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Sul posto i guardiaparco e carabinieri forestali che hanno cercato di allontanarlo con il rumore delle sirene.

Il video di Juan Carrito sulle piste da sci su Il Messaggero