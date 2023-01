Home Abruzzo Presepe Vivente a Rivisondoli, inizia la 72esima rappresentazione con 400 figuranti 5 gennaio, 2023 Michele di Franco Abruzzo

Torna oggi, giovedì 5 gennaio 2023, la rappresentazione suggestiva della Natività il “Presepe Vivente” del comune di Rivisondoli, evento sacro e folkloristico degli Altopiani Maggiori d’Abruzzo.

Come da tradizione, il comune di Rivisondoli presenta il famoso Presepe nella sua 72esima edizione, portato avanti di generazione in generazione dal 5 gennaio 1951 a oggi. Dal centro del paese inizia la sfilata dei personaggi lungo le strade della città; appuntamento da non perdere in questo pomeriggio dal sapore primaverile alle ore 15.30 insieme ai protagonisti principali del presepe cristiano e natalizio costituito da oltre 400 figuranti. Si prosegue alle ore 16:00 nella chiesa di San Nicola di Bari con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Michele Fusco della diocesi di Sulmona-Valva e dal diacono Don Daniel Cardenas.

Alle ore 18:00 sarà celebrata la Sacra rappresentazione del Presepe Vivente nella piana di Piè lucente e, come da usanza, l’ultimo nato del paese (Giorgio Raucci Martini) interpreta Gesù bambino nella mangiatoia. In questa edizione, tra le tante comunità coinvolte, si terrà il gemellaggio fra i comuni abruzzesi di Rivisondoli (AQ) e Atri (TE), città d’arte. Montagna e Mare si uniscono per celebrare la Natività e la pace.

Mariangela Amadio