Miglior Allievo Istituti Alberghieri 2021, Daniele Rossi conquista la medaglia di bronzo

Oggi 9 novembre 2021 presso l’Istituto Alberghiero Massimo Alberini sito in Lancenigo di Villorba (Tv) si è svolto il Trofeo “Miglior Allievo Istituti Alberghieri 2021” organizzato dalla Fic (Federazione Italiana Cuochi) per assegnare i diplomi e le medaglie ai 17 partecipanti provenienti da tutti gli Istituti Alberghieri d’Italia.

Anche l’Istituto Alberghiero De Panfilis di Roccaraso è stato rappresentato dal giovane Daniele Rossi alla competizione nazionale, accompagnato dal Professor Angelo Martino. Per assegnare i diplomi e le medaglie è stato utilizzato lo stesso sistema delle gare nazionali ufficiali.

Gli studenti che hanno realizzato un punteggio fino a 69,9 hanno ricevuto il Diploma d’onore, coloro che hanno raggiunto il punteggio da 70 a 79,9 è stata assegnata la medaglia di bronzo, con il punteggio da 80 a 89,9 la medaglia d’argento e da 90 a 100 la medaglia d’oro.

Tra tutti i partecipanti arrivati a medaglia, sono stati assegnati i vincitori assoluti di categoria. A salire sul gradino più alto del podio e conquistare la medaglia d’oro è stato Matteo Cignietti della Valle d’Aosta, medaglia d’argento per Rebecca Paciullo Puglia e medaglia di bronzo per Egidio Mazolto Basilicata.

Per il giovane studente di Roccaraso, che è riuscito a rientrare nella categoria medaglia di bronzo, resta sicuramente uno splendido ricordo per aver affrontato una competizione combattuta e decisamente impegnativa, arricchendo la sua vita con un’esperienza nazionale.

Grande soddisfazione del Dirigente scolastico Cinzia D’Altorio che, raggiunta nostri microfoni, non ha nascosto la sua emozione nel vedere in diretta streaming il suo studente nel territorio trevigiano “Le competizioni servono per confrontarsi. Poterlo fare ed insieme ottenere ottimi risultati è positivo per stimolare studenti e docenti a migliorare la scuola attraverso visioni più larghe. Dico a Daniele Rossi e al Professor Angelo Martino complimenti. Dico ai miei studenti tutti – guardiamo lontano nella consapevolezza e nell’orgoglio di essere una grande comunità professionale ed umana –“.

Michele Di Franco