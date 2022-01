Alberghiero di Roccaraso e AIBES, cinquant’anni di professionalità nell’enogastronomia

La collaborazione tra A.I.B.E.S. (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori) e l’Istituto Alberghiero “Edmondo De Panfilis” di Roccaraso è più che mai attiva. Un matromonio più che collaudato. Entrambi da più di cinquant’anni si distinguono per l’alta professionalità nel formare figure esperte nella filiera enogastronomica italiana.

L’Istituto punta a sviluppare professionalità attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici.

Si risponde concretamente alle esigenze del settore turismo e ai bisogni formativi degli alunni. Il “De Panfilis”, considera ogni studente al centro del processo di apprendimento sostenuto da una proficua collaborazione con l’imprenditoria locale.

La prima agenzia formativa del territorio. La collaborazione tra due enti, da sempre impegnati nella formazione, è da considerarsi un privilegio. AIBES e De Panfilis hanno già collaborato nel 2019 attraverso l’organizzazione del Concorso di Sezione tenuto proprio a Roccaraso.

Il 14 e 15 marzo 2022 torneranno finalmente a collaborare al prossimo Concorso interregionale AIBES per la Sezione Abruzzo e Molise che si terrà a Pescara (AURUM). Il De Panfilis sarà coinvolto nell’organizzazione dell’evento che ospiterà barmen e capibarmen provenienti da Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Repubblica di S. Marino che, a colpi di shaker si sfideranno per la qualifica alla Finale Nazionale.

Prestigioso parterre per gli studenti che parteciperanno all’evento sia in qualità di curatori del brunch sia dell’accoglienza degli ospiti che parteciperanno all’evento. Gli studenti dell’indirizzo sala-bar avranno l’opportunità di affiancare barmen professionisti. La dirigente Cinzia D’Altorio: “Ancora una volta il “De Panfilis” promuove un’azione educativa volta alla partecipazione a concorsi, eventi e manifestazioni in linea con il percorso di studi e di alto profilo, al fine di sviluppare la consapevolezza della appartenenza al tessuto sociale, culturale ed economico del territorio, favorendo, al contempo, l’arricchimento del bagaglio formativo dei propri studenti”.