Calcio, Domenico Cristiano nuovo mister del Castel di Sangro Cep 1953

Nonostante la stagione sia terminata da un mese ed un giorno, anche quest’anno il lavoro della Società giallorossa non ha conosciuto sosta, ed oggi può annunciare il primo tassello per il prossimo campionato. Sono bastati due colloqui al presidente Lorenzo Caruso per riportare in giallorosso – dopo 21 anni – un ex gloria. Ed oggi arriva l’ufficialità: Domenico Cristiano è il nuovo mister del Castel di Sangro.

Un nome che non ha bisogno di presentazioni, che basta udirlo per rispolverare ai cuori giallorossi quelle emozioni che, nonostante il trascorrere del tempo, rimangono indelebili. Da giocatore di quella storia che ci ha fatto conoscere oltre oceano a timoniere in questa nuova rinascita del calcio castellano.

A lui il compito di continuare a scrivere nuove pagine importanti come quelle degli ultimi anni. Tutto fa ben sperare, e la certezza è data dall’entusiasmo con il quale mister Cristiano ha accettato l incarico, mettendosi da subito a disposizione.

Domenico Cristiano, nato nel ravennate, ha esordito in serie A a 18 anni con la Lazio, per giungere dopo un paio di anni in riva al Sangro, indossando per due stagioni la casacca giallorossa. Un acquisto di grande importanza soprattutto in vista della prossima stagione in Promozione molisana. Una scelta che punta a riportare entusiasmo alla cittadina sangrina.

Buon lavoro a lui ed a tutta la Castel di Sangro Cep 1953.

Annalisa Caruso