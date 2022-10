Castel di Sangro: 4° edizione “Trail dell’Acqua Puzza” ai nastri di partenza, edizione 2022

L’amore per la montagna, per la natura e per gli sport ad essa collegati ha spinto alcuni anni fa, precisamente nel 2018, i ragazzi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Alto Sangro Zero Gravity ad organizzare a Castel di Sangro la prima edizione del “Trail dell’Acqua Puzza”, gara competitiva di Trail running (che può essere tradotto come corsa nella natura), che si svolge quasi completamente outdoor su terreni di montagna, collina e strade sterrate.

“Con l’edizione di domenica prossima si giungerà così alla 4° edizione del nostro trail“, commentano i ragazzi del comitato organizzatore. “Si prevede una partecipazione di circa 150 atleti, molti dei quali verranno accompagnati dalle loro famiglie, che giungeranno non solo dall’Abruzzo, ma anche dal vicino Molise, dal Lazio, dalla Puglia, dalla Campania e da altre Regioni limitrofe“.

Questo evento è finalizzato altresì a salvaguardare e valorizzare le peculiarità del nostro bellissimo territorio, cercando di riscoprire sentieri montani ormai abbandonati e di favorire al tempo stesso un tipo ti turismo sportivo ed eco-sostenibile.

Si cerca quindi di migliorare la qualità dell’offerta turistica del territorio tramite l’organizzazione di eventi sportivi montani unici nel loro genere, quali il trail running e la mountain bike (altro sport promosso dall’ASD Alto Sangro Zero Gravity attraverso l’organizzazione nel 2018 della I edizione della gara “Gran Fondo di MTB”), in modo da creare quelle interrelazioni fondamentali per un accrescimento del patrimonio sportivo, ambientale e culturale del territorio e della comunità ospitante.

L’Associazione ringrazia inoltre tutti i principali organismi che normalmente vengono chiamati a presenziare durante lo svolgimento di questo particolare tipo di gare, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli atleti, quali il Comitato della Croce Rossa di Castel di Sangro, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso, gli Enti di Protezione Civile Alto Sangro ed il Comando di Polizia municipale del Comune di Castel di Sangro.

L’appuntamento con gli atleti e con gli spettatori è fissato a domenica 23 ottobre alle ore 10:00 per lo start in Piazza Plebiscito!