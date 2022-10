Video: Evolution Programme, ripartono le attività del CFT a Castel di Sangro

Dopo il ritiro nazionale femminile lo scorso giugno conclusosi con l’amichevole contro la Spagna e lo scorso settembre il ritiro della nazionale under 21 terminato con l’amichevole contro il Giappone, allo stadio Teofilo Patini ripartono le attività del settore giovanile e scolastico Centro Federale Territoriale L’Aquila – Castel di Sangro nell’ambito del progetto “Evolution Programme“.

Il progetto, per il quale il Capoluogo sangrino è stato capofila e pioniere, è giunto ormai alla quinta stagione, attestandosi come vera e propria realtà sportiva del territorio. Giovani atleti (categorie Under 13 e Under 14 Maschile e Femminile) e tecnici professionisti, provenienti da Abruzzo e Molise (Castel di Sangro si conferma punto di incontro interregionale, considerando logistica e importanza strutturale) si incontrano ormai dal 2017 ogni lunedì, su più turni, per mettere in gioco abilità sportive e di crescita personale, con lo scopo di riportare il metodo proposto dal coordinamento Federale nazionale nelle società sportive di provenienza, coinvolte a pieno nel progetto formativo insieme alle famiglie degli atleti.

L’intervista al Coordinatore Regionale Prof. Emidio Sabatini, girata questa estate durante le settimane di campus, spiega l’importanza dell’Evoluzione Programme non solo come aspetto tecnico ma come crescita dell’individuo.

Soddisfazione e orgoglio vengono rinnovati dal Sindaco di Castel di Sangro e Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, e dai Consiglieri Comunali Vincenzo Frascone (Medico CFT) e Simon Luca Raffone (già Responsabile Organizzativo CFT) che si compone, attualmente, come di seguito:

Coordinatore Regionale FIGC Abruzzo Prof. Emidio Sabatini

Responsabile Organizzativo Regionale: Claudio Di Biase

Responsabile Organizzativo Regionale: Gianluca Damiani

Responsabile Organizzativo C.F.T.: Alisia D’Angelo

Responsabile Tecnico C.F.T.: Marco Ferrante

Istruttore under 15 F: Luigi Scala

Istruttore under 14 M: Andrea De Petra

Istruttore under 13 M: Luca Franceschini

Preparatore atletico: Giovanni Marcucci

Allenatore dei portieri: Luca Di Toro

Medico: Dott. Vincenzo Frascone

Medico: Dott. Goffredo Ferrante

Fisioterapista: Dott. Mario Capotosto

Psicologa: Dott.ssa Claudia Matta

Nutrizionista: Dott.ssa Alisia D’Angelo

Collaboratore organizzativo: Franco Balzano