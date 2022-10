Home Abruzzo Finale Coppa Italia Skiroll a Pescocostanzo, il Borgo si prepara ad accogliere centinaia di atleti 20 ottobre, 2022 Michele di Franco Abruzzo, Sport

La stagione degli SkiRoll arriva al rush conclusivo con la finalissima di Coppa Italia “Cascina Bianca” a Pescocostanzo che si disputerà sabato 22 e domenica 23 lungo le strade d’Abruzzo, asfaltate perfettamente dalla Provincia dell’Aquila proprio per dare modo agli atleti di vivere un giorno di sport in modo impeccabile.

In concomitanza con la finale di gara, lo Sci Club US Pescocostanzo festeggerà i suoi 100 anni di storia dello sci di fondo, un traguardo di assoluto prestigio per il direttivo che per l’occasione organizzerà una due giorni indimenticabili per la cittadinanza e per gli amanti dello sport.

Per lasciare anche un segno distintivo durante i festeggiamenti dei 100 anni di vita dello sci club US Pescocostanzo, verrà posta una statua di ferro battuto su un cippo monumentale di pietra raffigurante due sciatori di fondo in azione.

Un monumento evocativo, fortemente voluto dal nuovo direttivo, a suggello della lunga vita del club di sci di fondo, rinnovato lo scorso anno con l’elezione del presidente Valentina Cipriani. Un rinnovamento che imprime una marcia nel progresso, con l’avvento del pensiero giovanile, ma che pianta radici robuste sull’esperienza consolidata di Emidio Sciullo e Pietro Di Padova. Gli altri componenti del direttivo, principalmente genitori che conoscono le esigenze dei “loro campioni”, sono: Nicola Gasbarro, Angela Ciobanu, Christian Bucci e Giuseppe Donatelli.

La gara nazionale inizierà sabato alle ore 10:00 con la gara 11 km a tecnica classica con partenza da Cansano per giungere al Bosco di Sant’Antonio. Terminata la gara del primo giorno verranno effettuate le premiazioni presso la piazza del municipio.

Domenica sarà la volta della gara con tecnica libera con partenza sempre alle ore 10:00 dal Bosco di Sant’Antonio per completare il percorso nel piazzale Santa Maria del Colle nel borgo di Pescocostanzo.

Durante le due giorni di Coppa Italia “Cascina Bianca” cosi come nei precedenti appuntamenti, è entrato in servizio di cronometraggio unico federale, grazie al quale tutte le tappe di Coppa Italia e i campionati italiani saranno gestiti, a livello di cronometraggio ed elaborazione dati, da una squadra ad hoc, che garantisca una prestazione affidabile con risultati tempestivi e servizi online aggiuntivi.

Immancabile sarà la classica accoglienza abruzzese che anche e soprattutto questa volta, mostrerà il proprio volto ai tanti atleti ed accompagnatori proveniente da tutta l’Italia. Per l’occasione, il Gruppo Alpini di Pescocostanzo e gli anziani del luogo, hanno preparato un conviviale per tutti i partecipanti e convenuti a base di pietanze locali, nel limite delle provviste disponibili.

Terminata la giornata gli atleti e accompagnatori sfileranno lungo le vie di Pescocostanzo per salutare la cittadinanza ed apprezzare le meraviglie di uno dei borghi più belli d’Italia.