ItineDante, il progetto artistico e letterario di Pierluigi Di Clemente a Pescocostanzo

Arriva domenica 23 ottobre 2022 a Pescocostanzo il tour “ItineDante”, il progetto artistico e letterario di Pierluigi Di Clemente dedicato al Sommo Poeta.

Dopo l’appuntamento che ha riscosso un successo di pubblico al Museo Civico Aufidenate di Castel di Sangro, “ItineDante” fa tappa a Pescocostanzo alle ore 11 in località Bosco di Sant’Antonio con lo spettacolo “Luce con luce”, Paradiso Canto Dodicesimo. Tra i colori dell’autunno, il Prof. Di Clemente illustrerà il canto XII del Paradiso dedicato a San Domenico.

Il progetto ItineDante nasce da un’idea del Prof. Pierluigi Di Clemente, in collaborazione con FAI Abruzzo e Molise, nel corso del 2021 cioè nel settecentenario della morte del poeta fiorentino e consiste in una serie di appuntamenti in cui vengono presentati, letti e commentati alcuni canti significativi della Commedia dantesca.

I versi commentati e recitati da Pierluigi Di Clemente saranno accompagnati dal violino di Tommaso D’Onofrio, dalla voce di Marina De Marco e dalla danza di Emanuela Dimaggio e Paola Evangelista. L’evento è organizzato dal Gruppo Fai Sulmona-Tre Valli e dal Club per l’Unesco di Chieti con il patrocinio del FAI Abruzzo e Molise e del comune di Pescocostanzo. Prima dello spettacolo, alle ore 10, ci sarà una passeggiata con la guida escursionistica Luca Colecchia e dei volontari del gruppo FAI. Dopo lo spettacolo ItineDante, sarà possibile degustare alle ore 12.30 i prodotti tipici del territorio.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare telo o coperta per sedersi sul prato. Per maggiori informazioni e per la prenotazione è possibile consultare il sito ItineDante: “Luce con luce” Paradiso, Canto Dodicesimo | Evento FAI (fondoambiente.it) oppure contattare i numeri 3387593706 – 3493579403.

Mariangela Amadio