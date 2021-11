Visite gratuite con la “Carovana della Prevenzione”, tappa a Villetta Barrea

Domenica 28 novembre l’associazione AmoRosa, con il patrocinio del Comune di Villetta Barrea ha organizzato, un ciclo di visite per la prevenzione dei tumori in particolare femminili. La Carovana della Prevenzione parte dal Gemelli di Roma e si avvale della collaborazione dei medici del territorio appartenenti alla Asl1.

Le visite sono per i residenti nei comuni di Alfedena, Barrea, Villetta Barrea, Opi, Civitella Alfedena, Pescasseroli. A Castel di Sangro la Carovana della prevenzione è stata già presente e tornerà a primavera per offrire i propri servizi nel capoluogo altosangrino e gli altri comuni restanti dell’Alto Sangro.

“In epoca di pandemia i tumori non vanno in vacanza – dichiara il presidente Raffaella Dell’Erede – tanto che sono aumentati i morti di tumore per ritardata o mancata diagnosi a causa delle restrizioni legate al Covid. Noi con AmoRosa vogliamo contribuire ad un’azione capillare sul nostro territorio.

Per questo motivo, domenica 28 novembre daremo la possibilità di effettuare tutti gli esami di diagnostica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori del seno, dei tumori ginecologici e e visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma per il target previsto (per la prevenzione senologica, donne non incluse nelle fasce di screening mammografico della Regione Abruzzo) e nello specifico:

N.35 mammografie per donne tra i 40 e 49 anni e over 70;

N.12 ecografie mammarie per donne fino ai 40 anni;

N.30 visite dermatologiche;

N.10 visite ginecologiche;

Le visite saranno gratuite per gli utenti e finanziate da AmoRosa. Il Comune di Villetta Barrea si occuperà della logistica.

KOMEN Italia, Policlinico Gemelli, Asl 1 Abruzzo, l’Alto Sangro. Tutti insieme perché solo insieme si vince.

Per info scarica la locandina della Carovana della prevenzione