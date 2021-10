Io non rischio Castel Di Sangro, illustrare le pratiche da adottare per non correre rischi

Domenica 24 ottobre si è svolta la Campagna nazionale di Protezione Civile “Io non rischio”. Volontariato di protezione civile, Istituzioni e mondo della ricerca scientifica, sono tornati in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile.

I volontari della Protezione Civile Alto Sangro attraverso i comunicatori, formati dalla Protezione Civile Regione Abruzzo, Ilaria Iallonardi, Simona Sabbadini, Alessandra Tesone, Enrico Cincione , hanno incontrato i cittadini in Piazza Patini e nella piazza digitale di “Io non rischio Castel di Sangro” per promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali che colpiscono l’Italia, in particolare terremoti e alluvioni e per illustrare le pratiche da adottare per non correre rischi.

Informazioni semplici, comprensibili, utili: cosa fare in caso di emergenza, come rendere la propria casa più sicura, come riconoscere un’area a rischio, come preparare la safety bag, gesti piccoli ma che possono salvare le nostre vite.

In Italia oltre il 90% dei comuni ha aree esposte a pericoli di alluvioni e frane. Il 41% della popolazione risiede in aree a rischio sisma, i rischi da calamità naturali non si possono azzerare ma si possono ridurre e gestire. Per farlo è necessario il servizio e l’aiuto di tutti.

Fondamentale per la Campagna – giunta quest’anno all’undicesima edizione – è il ruolo attivo dei cittadini che si sono potuti informare e confrontare nelle oltre 500 piazze “tra le quali anche la piazza di Castel di Sangro”, tra fisiche e digitali dove, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, sono stati forniti spunti e approfondimenti sulle tematiche della Campagna. L’edizione di quest’anno, inoltre, si è arricchita di una nuova e importante iniziativa, un evento digitale nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Il Presidente della Protezione Civile Alto Sangro Domenico Serricchio ringrazia i volontari che si sono spesi con grande passione e competenza in questa iniziativa, i tanti cittadini che si sono recati presso il gazebo allestito in Piazza Patini e chi a vario titolo ha fornito il proprio contributo negli interventi della Piazza Digitale.