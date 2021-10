Home Molise Castagnata 2021 a Carovilli, trekking al Bivacco CAI con il regista Pierluigi Giorgio 25 ottobre, 2021 Michele di Franco Molise

La Pro Loco “Monte Ferrante” di Carovilli in collaborazione con il neonato gruppo trekking “Chir ch’ Caminan – Oltre il Sentiero” hanno organizzato per il giorno 7 novembre la XXIII edizione della Castagnata 2021.

L’itinerario, sviluppato su un percorso di quasi 6 Km, parte dalla Piazza centrale del comune di Carovilli per proseguire lungo la salita allo stradone tagliafuoco del Monte Coste-Ingotta, fino a raggiungere la località “Piana Martino” situata a quota 1040 metri. Da qui, tra boschi, prati e antichi abbeveratoi, si giunge alla piana di San Mauro nei pressi del Bivacco CAI.

Come da consuetudine e grazie al contributo liberamente erogato dai partecipanti per il bucolico vettovagliamento, ci si lascia andare nella più leggera convivialità tra prelibatezze locali, musica, vino e le protagoniste immancabili: le castagne.

Ad allietare la passeggiata tra i monti dell’Alto Molise ci sarà anche il regista Pierluigi Giorgio che, lungo il cammino, racconterà storie e leggende di questo territorio. Dopo aver goduto di momenti di puro relax immersi in un panorama suggestivo in totale spensieratezza, si rientrerà verso il paese prima dell’imbrunire.

Il ritrovo per partecipare al trekking è stato stabilito alle ore 08:15 in Piazza Municipio per partire indicativamente alle ore 08:30 per raggiungere la destinazione alle ore 12:45 in località San Mauro.

La passeggiata è gratuita, ma i partecipanti possono contribuire volontariamente con una libera offerta che, quest’anno, coperti i minimi costi per il convivio, verrà devoluta, in parte, alla manutenzione dello stesso Bivacco S. Mauro e, in parte, aiuterà la realizzazione del progetto “CamminarNarrando” di Pierluigi Giorgio, e la ristrutturazione del suo “Carro del Narratore Ambulante”.

Per info e adesioni potrete contattare Salvatore al 329.2966301 oppure Carlo al 333.2855259.

Scarica la locandina completa del trekking Castagnata 2021 a Carovilli

