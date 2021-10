Fiera del Tartufo di San Pietro Avellana 2021, aprono gli stand per la 26° edizione

Domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre riaprono gli stand espositivi per la 26° Fiera del Tartufo di San Pietro Avellana 2021 all’interno del centro abitato del paese dell’Alto Molise, la quale edizione fu annullata lo scorso anno a causa covid.

Considerata una diversa condizione sanitaria rispetto allo scorso anno, la nuova amministrazione comunale guidata dal Sindaco Simona De Caprio, ha organizzato in tempi strettissimi dall’insediamento la mostra-mercato del tartufo bianco di San Pietro Avellana, collocata in Piazza Umberto I con l’utilizzo di stand espositivi disposti lungo l’area del centro.

Per dare, inoltre, un senso di continuità alla fiera del tartufo bianco di San Pietro Avellana, si è deciso di utilizzare la stessa numerazione della manifestazione precedente come a voler cancellare quel periodo buio legato al covid.

In soli 20 giorni l’amministrazione comunale, oltre a richiedere le autorizzazioni necessarie alla manifestazione e garantire la sicurezza sanitaria presso la fiera, ha invitato decine di aziende per rivitalizzare quella che era il caposaldo della principale attività promozionale del paese.

Proprio per far fronte allo stimolo di rilancio della fiera del tartufo bianco a San Pietro Avellana, le aziende che parteciperanno in questi due giorni non dovranno corrispondere agli organizzatori nessun compenso economico, stimolando una ripartenza “vecchio stampo” cosi come ha sempre desiderato la nuova amministrazione.

Ad allietare la mostra-mercato del magnatum pico verranno allestiti stand per degustazioni di prodotti gastronomici tipici e intrattenimenti con spettacoli in strada. In aggiunta, proprio per far conoscere le bellezze del paese e rendere omaggio a questa terra che ha fornito il tartufo bianco a tantissime tavole d’Italia, verranno organizzate visite guidate al museo del tartufo, al museo demoetnoantropologico e al museo archeologico.

“Questo è il momento di rilancio per la nostra comunità, specialmente in questo periodo post covid – dichiara il sindaco Simona De Caprio – tutti insieme possiamo rendere nuovamente questa festa motivo d’orgoglio del nostro paese, partecipando attivamente e promuovendo questa fiera con tutti i mezzi a nostra disposizione.“

Locandina mostra mercato tartufo bianco di San Pietro Avellana

Michele Di Franco