BiA la nuova app del Polo Bibliotecario della Regione Abruzzo, cercare un libro in pochi click

È arrivata BiA la nuova app del Polo Bibliotecario della Regione Abruzzo. Da oggi è possibile cercare un libro tra gli oltre 800.000 presenti nelle 34 biblioteche, con il patrimonio catalogato, di tutta la regione. Scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, Bia (acronimo di Biblioteche in Abruzzo) è stata sviluppata dalla società fiorentina Nexus IT.

Con BIA la biblioteca è a portata di mano, in pochi click. Facendo il login con le credenziali ricevute, si riescono a sfruttare tutte le funzionalità e i servizi dedicati. Nella schermata, al centro della pagina, appaiono due opzioni che consentono di accedere alla “Ricerca avanzata” oppure alla “Mappa delle biblioteche del Sistema”. Successivamente basterà immettere uno o più termini nella barra di ricerca Google-like oppure usare i campi Autore, Titolo, codice ISBN.

Si accede in pochi secondi e, selezionando la copertina di un libro, si può leggere la scheda di riferimento con tutte le informazioni bibliografiche e un breve astract. È possibile visualizzare l’elenco delle biblioteche che possiedono il volume desiderato e accedere alla pagina info dotata di recapiti telefonici, geolocalizzazione, sito web e la mail.

Se il libro è presente nella biblioteca si potrà quindi richiedere il prestito. Se invece non si è in possesso delle credenziali per l’app, si può scrivere una mail oppure richiederle direttamente in biblioteca. Il ritiro, nelle strutture attualmente aperte, è direttamente disponibile in biblioteca.

Un servizio per tutti i lettori abruzzesi e non, che esalta l’importanza della cultura e della tecnologia. Una novità che restituisce vita al patrimonio archivistico e librario, duramente colpito a causa della recente chiusura dovuta al covid-19.

