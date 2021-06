Home Attualità Trova cellulare perso, Carabinieri chiamano a casa: Alfedena “Paese dei Dottori” e dell’onestà 21 giugno, 2021 Michele di Franco Attualità

Alto Sangro sempre più a vocazione turistica, e sempre più spesso luogo di indiscutibile valore morale. E’ risaputo che, grazie alla crescita culturale della popolazione, aumenti in modo considerevole anche il senso civico ed il rispetto verso i propri beni e soprattutto quegli altrui.

L’ultimo episodio in ordine cronologico ha interessato Valeria cittadina del comune di Alfedena che, dopo aver effettuato il rifornimento alla stazione di servizio della sua città, si è accorta della presenza di un telefono cellulare di ultima generazione adagiato sulla colonnina del carburante.

La ragazza finito il rifornimento nella propria autovettura, prende il telefonino per ispezionarlo ma la batteria risultava scarica. Armata di spirito civico Valeria si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Alfedena per consegnare il cellulare nelle mani del Lgt Lenci Maurizio.

Il luogotenente, dopo aver concluso le indagini per risalire al proprietario del telefono, ha contattato l’abitazione di un cittadino di Napoli che, sorpreso della chiamata effettuata dai carabinieri, è stato informato sul ritrovamento del suo cellulare.

Il partenopeo, confortato dalla buona notizia, si è svegliato di buon ora per tornare nuovamente presso il “Paese dei Dottori” rientrando in possesso del suo telefono cellulare.

Dopo aver ringraziato il comandante della Stazione dei Carabinieri ha provveduto a chiamare personalmente Valeria per ringraziarla di quel gesto di alto valore sociale. Un condotta quasi naturale in Alto Sangro che sempre più spesso, diventa scenario di comportamenti altruistici.

Per il cittadino di Napoli una “doppia vacanza” alle porte del Parco Nazionale d’Abruzzo, per la cittadina di Alfedena una medaglia virtuale al valore dell’onestà. Il vessillo dell’abruzzese forte e cortese sventola alto sulle teste del nostro comprensorio, grazie anche all’onestà dei gesti e comportamenti come quelli di Valeria.