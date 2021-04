Home Comuni Roccaraso Roccaraso, allenamento di tiro con carabina a lunga distanza 1000 metri 21 aprile, 2021 Michele di Franco Roccaraso

Roccaraso si prepara ad accogliere una delle discipline più tecniche del tiro con armi da fuoco, il Tiro a Lunga Distanza con carabina a 1000 metri. La disciplina sportiva del tiro a lunga distanza è fonte di richiamo per molti appassionati in tutta Italia.

Attualmente nel centro Italia non esistono luoghi o campi attrezzati per svolgere, alla distanza dei 1000 metri, questo tipo di competizioni sportive. La disciplina del TLD (tiro a lunga distanza) ha lo scopo di colpire, con un numero definito di colpi, un bersaglio a distanza nota in un tempo definito.

In tutte le gare di Tiro a Lunga Distanza vengono utilizzate carabine classificate dal banco di prova come sportive e utilizzate esclusivamente per l’attività sportiva. Si differenziano da quelle comunemente utilizzate per la caccia per vari aspetti tecnici, tra cui il peso e la lunghezza delle canne, nate proprio per raggiungere la massima precisione.

Durante lo svolgimento della competizione gli atleti sono sdraiati a terra, mentre le armi sono poste, esclusivamente, su idonei sostegni per rendere l’arma stabile.

Come da programma il 24 ed il 25 Aprile ci saranno le prime giornate di allenamento per il Campionato di Tiro, ritenuto evento sportivo di interesse nazionale, promosso dalla SICS ACADEMY insieme all’Ente di Promozione Sportiva ACSI.

L’evento, autorizzato con delibera comunale dal Comune di Roccaraso, si svolgerà nelle seguenti giornate:

24/25 aprile 2021 – Allenamento di tiro con carabina a lunga distanza 1000 metri

16 maggio 2021 – PRIMA GIORNATA DI GARA

5/6 giugno – Allenamento di tiro con carabina a lunga distanza 1000 metri

20 giugno – SECONDA GIORNATA DI GARA

11 luglio – TERZA GIORNATA DI GARA

28 agosto – QUARTA GIORNATA DI GARA

25/26 settembre – FINALE

Alla manifestazione sportiva parteciperanno circa 45 atleti provenienti da tutta Italia che si cimenteranno nel tiro di precisione su bersagli cartacei posti alla distanza dei 1000 mt.

In Italia non sono mai state fatte competizioni a tali distanze e pertanto l’evento è unico nel suo genere. Valore aggiunto in questa competizione è sicuramente la splendida location messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Roccaraso.

Fabrizio Bucci, Presidente della ASD SICS ACADEMY dichiara: “Sono pienamente soddisfatto del numero degli iscritti al campionato non soltanto per il periodo storico, ma anche perché rappresentano una parte di eccellenza dei tiratori Italiani che già si cimentano in gare similari all’estero con ottimi risultati a livello internazionale.

E’ la prima volta che in Italia si organizzano competizioni di questo genere ed è stato possibile grazie alla disponibilità del Sindaco Francesco Di Donato, dello Shooter Club Alto Sangro e di tutti gli sponsor che hanno creduto in tale iniziativa e che permettetemi di menzionare: Armeria Tomei, Beretta, Bignami, Easy Reloading, Lo Feudo Francesco, Accuracy Reloading, Armeria Regina, Mancini Store, Armeria Passarelli, Il Tempio di Ares, Delta Carbon Precision.

Un grazie in particolare va all’amico Massimo Tomei che oltre ad averci dato la possibilità di dialogare direttamente con Beretta e Bignami, provvederà anche alle premiazioni delle singole gare con coppe e trofei.

Lo sport in questo momento – aggiunge il Presidente – ha bisogno di “ossigeno” e l’ACSI Regionale Abruzzo nonché nazionale, sono sempre stati pronti al sostegno di nuove iniziative nell’interesse della “cultura sportiva”, grazie anche all’impegno del dott. Alfredo Pellecchia e della dott.ssa Paola Federici.”