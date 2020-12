Home Comuni Roccaraso Michelle Valentini Campionessa Italiana CIT, il regalo di Natale per lo Sci Club Aremogna 24 dicembre, 2020 Michele di Franco Roccaraso

Una soddisfazione immensa per la roccolana Michelle Valentini che ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua carriera: Campionessa Italiana CIT nella specialità Gigante. La sciatrice dello Sci Club Aremogna è salita sul podio al secondo posto dietro alla russa Elena Yakovishina per soli 0,2 secondi, ma piazzandosi prima nella classifica Italiana.

Ma cosa si nasconde dietro questo successo? Una grande passione per lo sci ed una maturità mentale fuori dal comune. Queste sono le caratteristiche di una ragazza vincente, concentrata non solo durante la competizione, ma soprattutto durante l’intera preparazione annuale.

Michelle Valentini è partita alla volta di Alleghe in provincia di Belluno (Veneto) il 20 dicembre con il treno dalla stazione di Pescara. La campionessa italiana quando affronta una competizione è categorica; “nessuna distrazione” anche durante il viaggio, per questo motivo preferisce viaggiare da sola.

I suoi punti fermi di riferimento durante una gara sono due: il suo allenatore Thomas Marcocig e il suo mentore Davide Cuccarollo.

Michelle ha appena 18 anni, e dopo aver ringraziato il papà alla stazione di Pescara ha affrontato il lungo viaggio in treno con un solo obbiettivo, conseguire il miglior risultato possibile. Michelle frequenta il 5° anno al Liceo Patini Liberatore di Castel di Sangro e riesce a conciliare la sua attività agonistica con lo studio.

L’istituto diretto dalla preside Cinzia D’Altorio ha supportato al massimo le necessità sportive di Michelle, inserendola anche nel Progetto Studente Atleta del MIUR, un programma sperimentale per una formazione di tipo innovativo destinato a studenti-atleti di alto livello.

Michelle non si limita a sciare nei periodi invernali, quello che affronta durante tutto l’anno è un percorso mirato per potenziare e migliorare le sue prestazioni giorno dopo giorno. Il sacrificio degli atleti è anche questo, molte rinunce anche durante le festività natalizie, e mentre noi di dedichiamo ai piaceri della tavola, la campionessa rientrerà nella propria dimora a notte inoltrata.

In questo momento Michelle sta viaggiando in treno con tanti sogni nel cuore, mandando messaggi di auguri per un sereno Natale, in attesa di abbracciare il papà alla stazione. Giusto il tempo di abbracciare i propri familiari per poi tuffarsi sotto le lenzuola per il meritato riposo.

In questo giorno di Vigilia di Natale Michelle Valentini ha regalato a tutto il territorio un trofeo prestigioso, noi nel ringraziarti possiamo solo che augurarti un felice Natale.

Michele di Franco