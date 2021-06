Home Comuni Roccaraso Festa Internazionale degli Gnomi a Roccaraso, il Coppo dell’Orso – Aremogna si prepara per l’evento 13 giugno, 2021 Michele di Franco Roccaraso

Torna a Roccaraso la Festa Internazionale degli Gnomi. L’appuntamento per adulti e bambini, giunto quest’anno alla XVIII edizione, si svolgerà dal 30 luglio al 1 agosto in località Coppo dell’Orso – Aremogna.

L’evento è ideato da Abruzzo Tu.Cu.R. – I Guardiani dell’Oca, una compagnia di attori abruzzesi che si occupa di teatro per ragazzi, ma anche di rievocazioni medievali e prosa, con un occhio all’ambiente.

Una festa all’insegna del divertimento, ma anche dell’apprendimento sui concetti base della natura, attraverso il Decalogo dello Gnomo, con cui si imparerà ad amare e rispettare il bosco. Gnomi e folletti incontreranno i bambini tra gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, per rivelare segreti e incantesimi; fate, elfi e creature del bosco si esibiranno con spettacoli immersi nella natura.

Commenta a Teleaesse il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato: «La Festa Internazionale degli Gnomi è un evento che ogni anno richiama migliaia di famiglie a Roccaraso. Nel mese di luglio, in piena estate, è ormai diventata un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono abbinare, ad una bellissima vacanza sulle nostre montagne, un’esperienza magica ed emozionante nei nostri boschi da vivere con i bambini. Una forma di turismo esperienziale in cui crediamo molto, che aiuta la destagionalizzazione del nostro turismo e a farci conoscere dalle famiglie. Sono certo che anche l’edizione di quest’anno sarà un grande successo di partecipazione in un contesto ambientale straordinario».

La manifestazione propone laboratori creativi, spettacoli di danza e con il fuoco, trampolieri, teatri di burattini, il mercatino delle meraviglie, la Casa di Nonna Gnoma, il campo degli elfi arcieri e tante favole da ascoltare. Gli spettacoli si svolgeranno anche di sera, con le lanterne che illumineranno le magie più sorprendenti in una cornice di luna e stelle.

I posti sono limitati. È possibile acquistare i biglietti di ingresso sul sito ufficiale della manifestazione Festa Internazionale degli Gnomi 2021 | 30 – 31 Luglio e 01 Agosto a Roccaraso (festadeglignomi.it), dove sono consultabili anche le strutture ricettive convenzionate.

Mariangela Amadio