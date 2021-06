Club Azzurro di Pesca a Castel di Sangro, parte la selezione della Nazionale nelle acque del Sangro

L’associazione dilettantistica Pescasportivi Sangro organizza la gara “Club Azzurro di Pesca con la mosca in torrente”. Un evento diviso in due giornate, sabato 19 giugno e domenica 20 giugno, che si svolgerà nel tratto naturale Morgone lungo il fiume Sangro (Km 24 della SS 652 Molise).

Una manifestazione importante, di rilevanza nazionale, poiché a Castel di Sangro saranno selezionati i componenti della Nazionale per il prossimo 38° Campionato mondiale di pesca con la mosca.

Ha commentato ai nostri microfoni Alessandro Sgrani, CT della Nazionale Italiana di pesca a mosca: “Sono molto onorato di poter portare l’evento più importante della nostra disciplina, la selezione della Nazionale nelle acque del Sangro. Castel di Sangro è un posto storico per l’agonismo della pesca a mosca. Per me è stato un luogo di formazione dove ho ancora moltissimi amici. Sono sicuro che, come sempre, l’accoglienza sarà ottima da parte dell’organizzazione. Il Sangro ha un grande livello di pesca in cui i miei atleti dimostreranno la loro preparazione e quanto valgono”.

Emilio Pezzopane, presidente provinciale FIPSAS (Federazione Italiana Pesca sportiva e attività Subacquee): “La provincia dell’Aquila è onorata di avere una manifestazione di livello nazionale che riporterà lustro. Castel di Sangro è un punto di riferimento, vista la storia che la lega al panorama della pesca a mosca. Siamo pronti per far sì che la manifestazione si svolga al meglio. Invito appassionati e non ad assistere all’evento, auguro a tutti un buon divertimento”.

“L’associazione dilettantistica pescasportivi Sangro ha una storia di oltre 65 anni. La pesca a mosca nella città di Castel di Sangro – dichiara il presidente della ASPD Sangro Gianfilippo De Cesare – è un’arte ormai consolidata e sperimentata. Il risultato raggiunto oggi è frutto di un lavoro fatto nel triennio precedente e oggi realizzato dagli stessi attori di tre anni fa. Il lavoro svolto da tutti è encomiabile il consiglio direttivo è impegnato h24 all’organizzazione dell’evento. L’ADPS Sangro , il fiume Sangro e la città di Castel di Sangro meritano palcoscenici di alta caratura nel settore della pesca a mosca. Un ringraziamento ai soci , ai nostri collaboratori ai volontari impegnati e alle istituzioni , Comune di Castel di Sangro, Provincia dell’Aquila e Regione Molise. Grazie a tutti e buon CLUB AZZURRO 2021”.

La competizione consta di quattro prove (due per ogni giornata), che avranno inizio con il raduno degli atleti partecipanti alle ore 7 presso il laghetto (sede ADP Sangro), per terminare alle ore 19.

Venerdì 18 giugno è in programma, oltre alla preparazione dei campi per la gara, la conferenza stampa alle ore 19 presso il laghetto. Chiusura domenica 20 giugno, alle ore 20, con la classifica e la premiazione dei vincitori.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Castel di Sangro, la Provincia dell’Aquila e la BBC di Roma. Per informazioni consultare il sito www.pescasportivisangro.it o la pagina Facebook Associazione Dilettantistica Pescasportivi Sangro.

Mariangela Amadio