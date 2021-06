Transiberiana d’Italia a Castel di Sangro, 560 turisti a bordo del treno storico

È tornato a viaggiare sui binari della Ferrovia dei Parchi il treno storico “La Transiberiana d’Italia”. Nelle due giornate di sabato 26 e domenica 27 giugno, sono saliti a bordo un totale di 560 turisti provenienti da ogni regione della penisola.

Tra gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo e dell’Alto Molise, i paesi protagonisti delle fermate e delle visite guidate sono stati Campo di Giove, Palena, il borgo di Pescocostanzo, Roccaraso, Castel di Sangro, Alfedena e Carovilli.

La linea, fra le dieci del progetto “Binari senza tempo” della Fondazione FS, si sviluppa per un lungo tratto oltre i 1000 m di altitudine toccando pendenze fino al 28%. Dai 328 m di Sulmona ai 1268 m della stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo, il treno percorre un tracciato spettacolare che attraversa montagne e strette gole per raggiungere borghi e centri abitati ricchi di storia e tradizioni tramandate di padre in figlio.

Dopo lo stop forzato causato dal covid-19, sono state inserite alcune novità tra cui il pernotto: si può viaggiare partendo con il treno del sabato per poi tornare con quello della domenica a Sulmona ogni weekend, con tariffa €60.

I prossimi appuntamenti sono il 3 e il 4 luglio. Il costo del biglietto per adulto è di € 40 (la fascia 4-12 anni €30, 0-4 anni è gratis).

Per l’acquisto del viaggio e per avere ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a gruppi@ferroviadeiparchi.it, oppure consultare il sito La Transiberiana d’Italia: Biglietti e Pacchetti di Viaggio (latransiberianaditalia.com)

Mariangela Amadio