Puliamo il Mondo 2021: Legambiente Abruzzo, raccolta di rifiuti a Castel di Sangro

Sabato 19 giugno a Castel di Sangro parte l’iniziativa “Puliamo il Mondo 2021”. L’amministrazione comunale insieme a Legambiente Onlus, Cogesa e Castel di Sangro Servizi è a favore dell’ecosostenibilità e appoggia, quindi, le iniziative green per mantenere pulita la nostra città.

L’obiettivo è raccogliere i rifiuti sparsi nella zona del Centro Storico (Civita), la frazione di Roccacinquemiglia e le aree verdi urbane in vista dell’arrivo della stagione estiva e turistica. Si è deciso di anticipare l’iniziativa prevista a settembre, nella giornata nazionale, rispetto alla quale ci sarà comunque l’occasione di mettersi all’opera.

Tutti coloro che sono interessati alla partecipazione della raccolta dei rifiuti possono presentarsi sabato dalle ore 8.30 in Piazza Castello per la registrazione (come da protocollo di prevenzione epidemiologica da Covid-19). I volontari riceveranno in regalo il kit Legambiente e verranno suddivisi in gruppi.

Il programma prevede alle ore 9.00 il saluto del Presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco, a seguire la partenza per le varie aree di raccolta di rifiuti. Il termine è previsto alle ore 12.00 con il ritiro del materiale recuperato presso i vari punti di raccolta. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Mariangela Amadio