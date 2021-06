Ciclabile del Sangro, Castel di Sangro – Scontrone – Alfedena candidata per “Italian Green Road Award 2021”

La pista ciclabile Castel di Sangro – Scontrone – Alfedena è candidata per l’Italian Green Road Award 2021. Si sono chiuse il 31 maggio le candidature per questo ambito premio italiano del cicloturismo, che viene assegnato alle “green road” (“vie verdi”) di quelle regioni italiane che si sono distinte per il turismo verde e per la valorizzazione delle piste ciclabili.

Un percorso quello della Ciclabile del Sangro, immerso nella natura del suggestivo fiume Sangro frequentato da residenti e turisti, che ad oggi parte da Castel di Sangro e arriva a Villa Scontrone ma che nel prossimo futuro raggiungerà il Lago della Montagna Spaccata di Alfedena, Pianoro Campitelli fino al Monte Meta, una delle maggiori cime dell’appenino abruzzese.

Giunto alla sesta edizione, il concorso si svolge in un periodo di crescita esponenziale del cicloturismo. La mobilità “lenta” ha trovato terreno fertile grazie al desiderio di ritrovare spazi da scoprire, aria aperta e incontaminata dopo le restrizioni e il distanziamento sociale causati dalla pandemia. Il Rapporto sul cicloturismo, realizzato da Isnart- Unioncamere e Legambiente, ha stimato che circa 5 milioni di italiani hanno fatto uso della bicicletta nel corso dell’estate 2020, con una spesa di circa 4 miliardi di euro sui 23 totali.

Sarà l’Abruzzo – regione vincitrice della scorsa edizione del Premio, con la ciclovia “Bike to Coast” da Martinsicuro a San Salvo – ad ospitare la cerimonia di proclamazione del vincitore quest’anno. La manifestazione è in programma sabato 19 giugno, presso lo Stadio del Mare- Nave di Cascella a Pescara, accompagnata da un evento presentato da Peppone Calabrese e, a seguire, lo spettacolo di cabaret del comico Antonio Giuliani.

Il 1°, 2° e 3° premio verranno assegnati alle “vie verdi” che hanno ottenuto il punteggio più alto secondo i criteri assegnati (servizi green, segnaletica, attrezzature, costruzione, promozione, progettazione). Inoltre sono previsti il Premio Stampa, assegnato dai giornalisti in giuria, e la Menzione Speciale per chi si è riuscito a distinguere pur non accedendo a uno dei primi tre posti.

Mariangela Amadio