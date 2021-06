Home Abruzzo Passeggiata da Opi a Val Fondillo sul Regio Tratturo tra poesie, narrazioni e canti 17 giugno, 2021 Michele di Franco Abruzzo

L’estate si apre nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con il desiderio di uscire dalle righe di una epidemia senza fine, con l’obiettivo di costruire “altre” righe, dove riversare il sogno di un cambiamento, la speranza di un nuovo mondo e, nello stesso tempo creare un’energia che possa essere rigenerante.

Per offrire un piccolo contributo alla realizzazione di tale obiettivo nei nostri paesi del Parco, l’Associazione Borgo Fattoria Didattica propone per sabato 19 giugno una passeggiata sul Regio Tratturo con partenza alle ore 10,00 precise dal bivio di Opi (appuntamento all’imbocco della strada per Forca d’Acero) fino a Val Fondillo, dove, pranzo al sacco, si starà insieme nei pressi del ruscello.

Ci accompagnerà la giovane attrice Francesca Camilla D’Amico (del Teatro Bradamante di Pescara) con poesie, narrazioni e canti. Nel pomeriggio alle ore 17.00 presso il Centro Servizi del Parco a Villetta Barrea il noto epidemiologo Donato Greco del Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio presenterà il suo libro “Le mie epidemie”.

Il dialogo con lui servirà a sottolineare come di fronte alle epidemie, purtroppo ricorrenti come c’insegna la storia, il nodo cruciale è quello di aprirci alla responsabilità della cura e quindi di porre al centro della nostra società azioni chiave come prevenzione, tutela della biodiversità, contrasto alle diseguaglianze, armonia fra gli esseri viventi. Sarà presente il prof Giovanni Cannata, Presidente del PNALM.

Per info e prenotazioni Mariapia Graziani, presidente dell’APS Borgo Fattoria Didattica (tel 340 3174515).