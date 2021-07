Progetto “Si può fare” meeting con i vincitori a Castel di Sangro

Sabato 31 luglio alle ore 18.00 nel chiostro del Convento della Maddalena, a Castel di Sangro, si terrà un meeting con i vincitori del progetto “Si può fare” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il bando Nazionale Terzo Settore 1/2018 che ha coinvolto 15 organizzazioni da 14 Regioni d’Italia, con manifestazione di interesse dei Comuni di Prato e di Trento.

“Si può fare” è un progetto nazionale nato per incoraggiare i giovani all’impegno nella propria comunità, dando concretezza alle loro idee di rigenerazione di spazi pubblici nelle diverse comunità locali attraverso il volontariato, la cittadinanza attiva e il coinvolgimento dell’intera collettività, con iniziative ed attività culturali, artistiche, ludiche.

“Spazio Pieno”, unica associazione a rappresentare l’Abruzzo, ha deciso di declinare il progetto sull’intero territorio regionale ed i giovani partecipanti al bando pubblico sono stati oltre 200 con ben 32 proposte presentate, in gran parte interessanti e innovative, che hanno richiesto una valutazione non facile per la scelta dei primi progetti da finanziare con il budget disponibile di 12.000,00 euro.

“Abbiamo verificato che le idee e la voglia di mettersi in gioco dei giovani abruzzesi sono davvero tante ed entusiasmanti – dice Erminia Scioli, presidente di Spazio Pieno – ed il supporto che abbiamo fornito ai ragazzi fin dalla fase di partecipazione al bando è già di per sé un risultato importante perché l’alto numero dei progetti pervenuti rappresenta una risposta reattiva e vitale all’immobilità sociale che la pandemia mondiale ci sta imponendo.

Il budget a nostra disposizione e la quantità di proposte fatte dagli under 30 abruzzesi, ci hanno permesso di finanziare solo 6 progetti che toccano le quattro province abruzzesi e prevedono attività artistico-culturali diverse e capaci di coinvolgere intere collettività.

Stiamo seguendo la realizzazione dei singoli progetti e siamo sicuri che ne deriveranno effetti concreti e benefici per i nostri territori, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030 e del PNRR.

Il nostro obiettivo è quello di stimolare l’attivismo dei giovani e di valorizzare le loro idee mettendo in rete soluzioni, percorsi ed energie creative, la strada è tracciata e stiamo studiando nuove strategie per poter finanziare tutti le proposte.

Prodotti finali del progetto saranno la realizzazione di un video-documentario nazionale sulle esperienze di riutilizzo di spazi pubblici vissute durante il progetto e di un toolkit per la rigenerazione di spazi urbani.”

Gli interventi finanziati, in sintesi: