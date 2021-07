Torneo Open Nazionale di Tennis a Castel di Sangro, domenica 1 agosto la finale

Domenica 1° agosto si svolgerà la finale del Torneo Open Nazionale di Tennis presso l’Asd Circolo Tennis di Castel di Sangro, 3° memorial “Milvio Di Carlo”.

Il torneo è cominciato il 22 luglio e si sta compiendo in tre fasi: tabellone di quarta categoria, di terza categoria e di seconda categoria. È un open nazionale maschile e femminile con giocatori di una graduatoria alta, a ridosso della classifica ATP, infatti alcuni di essi hanno già un’esperienza internazionale tra cui Gianluca Di Nicola (atleta abruzzese di Avezzano, in passato sulla soglia del numero 500 al mondo).

Circa 80 “racchette” si sono iscritte alla gara, provenienti da più regioni d’ Italia tra cui Abruzzo, Campania, Marche, Molise e Toscana. Il montepremi per i vincitori è di € 800.

Il vicepresidente del circolo Antonio Gasbarro ha dichiarato ai nostri microfoni: «Il nostro circolo ha una storia da oltre 60 anni. Dopo lo stop dello scorso anno imposto dal Covid-19, ripartiamo con questo importante premio dedicato al nostro socio Milvio Di Carlo. Io e il presidente del circolo, Paolo Casciato, sosteniamo molto questa iniziativa. Voglio ricordare che nel circolo abbiamo 10 atleti e che il gruppo Castel di Sangro-A, oltre a essere andata in D2 per la promozione, ha giocato e vinto la semifinale regionale contro il CT Mosciano domenica 25 luglio».

Gli ufficiali nazionali nominati per giudicare le partite di gara sono Pietro Celli e Gianni Ambrosini.

Il Circolo Tennis di Castel di Sangro è in campo da ben 65 anni, con 55 soci iscritti, ed è affiliato alla Federtennis da circa 40 anni. Si impegna a lanciare costantemente progetti di iniziative sportive, finalizzate all’aggregazione sociale con l’organizzazione di attività agonistiche e non. Pratica, diffonde ed incrementa l’attività del tennis e si è inserito sempre di più nel tessuto dell’Alto Sangro, allargando quindi i propri orizzonti.

Per tutte le informazioni è possibile recarsi al Circolo Tennis presso il viale degli Alpini (giardinetti) o contattando i numeri 329 7561160 / 338 4838285 oppure all’indirizzo di posta elettronica tenniscasteldisangro@gmail.com

Mariangela Amadio