Giro d’Italia Castel di Sangro, la città si prepara con Zona Rosa Contest

Sabato 8 maggio è partito il Giro d’Italia da Torino con una tappa a cronometro, vinta da Filippo Ganna, che ha preso il via da Piazza Castello per terminare in Corso Moncalieri. L’esordio nella nostra regione Abruzzo ci sarà venerdì 14 maggio con la Notaresco-Termoli.

Per l’occasione Abruzzo Turismo lancia l’iniziativa social Zona Rosa Contest, a cui partecipa anche Castel di Sangro in quanto città di tappa del Giro d’Italia. In che cosa consiste? È un contest fotografico libero e gratuito che durerà fino alle ore 18:00 del 16 maggio 2021.

Partecipare è molto semplice. Potete inviare lo scatto fotografico indicando titolo e sezione per la quale s’intende partecipare tramite l’app Messenger alla pagina Facebook Castel di Sangro Zona Rosa Contest, che provvederà poi a pubblicarlo condividendolo sul diario.

L’ambientazione delle foto deve risultare Castel di Sangro (non un altro luogo). Le sezioni del contest a cui ognuno di noi può partecipare sono quattro: la vetrina in rosa, l’abitazione in rosa, la ricetta in rosa e il selfie in rosa.

Lo scatto che avrà ricevuto più like entro le 23:59 del 16 maggio 2021, nella rispettiva sezione, sarà scelto come vincitore e verrà contattato su Messenger nei giorni successivi alla chiusura del contest. Sono previsti ricchi premi.

È possibile leggere il regolamento completo su regolamento-castel-di-sangro-zona-rosa-contest (casteldisangrocitta.it).

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa per sostenere questo evento sportivo di rilevanza mondiale. Coloriamo la nostra Città di rosa!

Mariangela Amadio