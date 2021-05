Riaperture esercizi commerciali: controlli dei Carabinieri, sanzioni e chiusure

Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, in occasione delle c.d. “riaperture“, hanno intensificato i servizi preventivi di controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 e delle norme di circolazione stradale.

In tale ambito i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno sanzionato n.4 persone sorprese a consumare bevande e cibi all’interno dei locali, in violazione della disposizione normativa che prevede la possibilità di esercitare i servizi di ristorazione solo all’aperto.

Sanzionati per la stessa violazione anche n.2 esercizi commerciali, e per uno di questi è scattata anche la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio pubblico per giorni 2 (due) poiché è stata riscontrata una mancata predisposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione.

Parallelamente i Carabinieri delle Stazioni di Pescasseroli e di Villetta Barrea hanno effettuato, in ottemperanza alle direttive del Comando Compagnia, pianificati servizi dedicati al controllo dei motociclisti che in questo periodo dell’anno prendono d’assalto le strade che attraversano il Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise.

Il bilancio è di n.11 persone sanzionate per varie violazioni al Codice della Strada (guida pericolosa, uso del telefonino, invasione della corsia opposta delimitata da striscia continua), 1 motoveicolo di grossa cilindrata sottoposto a sequestro per mancata assicurazione, n.1 persona sanzionata ai sensi delle norme anticovid per non aver rispettato l’obbligo di permanenza nella propria abitazione/domicilio dopo le 22.00 (c.d. “coprifuoco“).