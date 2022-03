Home Abruzzo Pescasseroli, Carta degli Habitat del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise venerdì18 marzo 2022 17 marzo, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Nella giornata di domani, nella sala convegni del “Centro Natura di Pescasseroli”, ci sarà una conferenza in cui verrà presentata una nuova carta aggiornata degli habitat del PNALM e saranno presenti i Sindaci con gli addetti degli uffici tecnici dei comuni del Parco, dell’Area Contigua e della Rete Natura 2000.

La “Carta degli habitat” è frutto di una costante e minuziosa ricerca condotta dagli studiosi del dipartimento di scienze agrarie e forestali dell’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo), e permette di tracciare gli habitat naturali presenti nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Perciò è uno strumento fondamentale per eseguire una lineare valutazione dell’incidenza ambientale che interventi, progetti e iniziative possono avere sulla biodiversità (come previsto dalle direttive Europee in materia di conservazione della natura).

L’incontro avrà inizio alle ore 16.30 e si svolgerà in modalità mista: in presenza i posti a sedere disponibili nella sala convegni del “Centro Natura di Pescasseroli” sono 30, mentre in modalità digitale sarà possibile assistere la diretta live dell’evento attraverso le pagine Facebook del Parco e di Radio Parco.

