'MontagnAperta' – Capracotta, sviluppo delle aree interne. Rossano Pazzagli (Unimol): "Cambiare l'approccio culturale" 6 settembre, 2019

Rossano Pazzagli, docente associato di storia moderna presso l’Università degli Studi del Molise, dove insegna anche storia del territorio e dell’ambiente, è intervenuto stamane al forum ‘MontagnAperta,’ in corso a Capracotta. Il docente ha esposto lo studio accurato dell’ateneo molisano sui patrimoni territoriali delle aree interne. Un contributo di pensiero importante per la politica regionale se si considera che Pazzagli è anche il direttore del centro di ricerca per le aree interne e gli appennini.

