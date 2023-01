Morte di Juan Carrito, intervista al Direttore del Parco Nazionale Luciano Sammarone

Dopo 48 ore dalla morte di Juan Carrito, non accennano a spegnersi le polemiche sulle pagine social legate alla gestione dell’Ente Parco che, a loro dire, non avrebbe messo in atto tutte le misure necessarie per proteggere l’orso dell’Alto Sangro.

A spiegare ogni dettaglio su questa vicenda, il Direttore del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise Dott. Luciano Sammarone ha rilasciato ai nostri microfoni le motivazioni e ogni delucidazione in merito, ribadendo l’impegno messo in atto dal PNALM a difesa della sicurezza pubblica.

“Di questo sistema complesso il punto focale è garantire al cittadino la sua sicurezza. Ho subito appreso della condizione dei ragazzi e da quello che so stanno bene, immagino siano spaventati e per questo mando loro un abbraccio“.

Di questa storia, sicuramente il genere umano ne esce sconfitto totalmente. Dopo aver letto le peggiori nefandezze scritte sul network, personalmente ribattezzato “Fecciabook”, mi è bastato tornare indietro di qualche anno con i pensieri provando a ricordare uno slogan decisamente sbiadito, che fa parte di un mondo immaginato e mai concretizzato “Ne usciremo migliori”.

Mai frase tu tanto disattesa.

Michele Di Franco