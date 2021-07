Home Comuni Roccaraso Gara podistica “Tre Comuni” Rivisondoli – Roccaraso – Pescocostanzo ai nastri di partenza 20 luglio, 2021 Michele di Franco Roccaraso, Sport

Dopo lo stop dello scorso anno imposto dal Covid-19, torna nel meraviglioso scenario degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo la 15^ edizione della gara podistica “Tre Comuni” organizzata dalla Podistica 2000 Alto Sangro.

La maratona, memorial “Ing. C. Valentini” (storico tesserato della Podistica 2000 Alto Sangro), si svolgerà il 25 luglio e vedrà percorrere gli atleti partecipanti attraverso i tre comuni abruzzesi di Rivisondoli, Roccaraso e Pescocostanzo.

Il raduno è fissato alle ore 8 a Rivisondoli, mentre la gara podistica inizierà alle 10. Il percorso prevede una corsa della lunghezza di 15 km, della durata di circa 2 ore, con arrivo sempre a Rivisondoli. Saranno premiati i primi 3 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute con rimborsi pettorali, a seguire i primi 10 gruppi arrivati al traguardo della gara competitiva. Infine, si procederà con la premiazione dei primi 10 uomini dagli M16 agli M75 e delle prime 7 donne dalle F16 alle F70.

La gara è aperta a tutti i tesserati FIDAL e agli enti di promozione sportiva in regola con il tesseramento 2021. I liberi possono iscriversi se muniti di idonea tessera per singoli valida per il 2021 e con certificazione medica da presentare al ritiro pettorali. Per partecipare si può accadere al sito www.cronometrogara.it, www.icron.it o contattare al numero 327 2886488 il presidente Antonio Liberatore (Podistica 2000 Alto Sangro). Il costo è di €10 e il pagamento dovrà avvenire il giorno della gara al ritiro del pettorale. La chiusura delle iscrizioni è prevista il 23 luglio alle ore 12:00 e non sono ammesse il giorno della gara.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Mariangela Amadio