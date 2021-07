Roccaraso, risultati 1° Trofeo Cross Country categorie G1-G6

Si è conclusa a Roccaraso la giornata dedicata interamente alla bicicletta, simbolo del trasporto sostenibile, del tempo libero e soprattutto dell’educazione fisica per tutte le generazioni.

Riportiamo i risultati del primo trofeo “cross country” riservato alle categorie dai G1 ai G6 (i giovanissimi dai 6 ai 12 anni). La gara, fissata nel pomeriggio di ieri 18 luglio in località Pizzalto, consisteva in un circuito ad anello, di circa 600-700m di lunghezza totalmente sterrato, ripetuto in base alla fascia di età.

Il numero totale di iscritti era 115, sono partiti in 98.

Le squadre provenivano da più parti del centro Italia: Abruzzo, Campania, Marche e Lazio. A seguire i risultati della classifica a squadre:

Società Punteggio

Scuola Mountain Nike Prati di Tivo 98

D’Ascenzo Bike 58

Amici della Bici Junior 42

Asd Pedale Sulmonese 38

S. C. Villa S. Antonio Cicli Cocci 33

Asd Avezzano Cycling Academy 23

Asd Pedale Teate 18

Team Cesaro Asd 17

Pavind Bike Team 11

Asd Team Cesidio La Ruspa Avezzano 7

Cerrano Bike Land 7

Asd GS Pontino Sermoneta 6

Green Bike Club Ciancetta 1

Adelio Di Natale, Presidente di Azzura Bike Asd (società organizzatrice dell’evento), ha dichiarato ai microfoni di Teleaesse: «Nonostante le difficoltà causate dalle condizioni meteorologiche, abbiamo portato a casa un bel risultato. Siamo grati a tutti i partecipanti, che non hanno mollato la gara, e tutti tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Ringraziamo di nuovo la Società Pizzalto e la Asd Pedale Sulmonese per il contributo tecnico. Il trofeo sarà continuativo, appuntamento al prossimo anno!».

I nomi dei vincitori, divisi per categorie:

GIM Francesco Pantaleone (Pavind Bike Team)

GIF Giulia Di Lorenzo (Amici della Bici Junior)

G2M Mattia Di Gregorio (Scuola Mountain Bike Prati di Tivo)

G3M Christian De Angelis (Pedale Sulmonese)

G3F Matilde Donati (Amici della Bici Junior)

G4M Gianmarco Di Gennaro (Scuola Mountain Bike Prati di Tivo)

G4F Ilaria Palumbo (Avezzano Cycling Academy)

G5M Marco Di Romano (Scuola Mountain Bike Prati di Tivo)

G5F Noemy Ferrusi (Pedale Sulmonese)

G6M Francesco De Santis (Scuola Mountain Bike Prati di Tivo)

G6F Arianna Careddu (Scuola Mountain Bike Prati di Tivo)

Mariangela Amadio