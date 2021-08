Cosa fare a Montenero Val Cocchiara, ecco il calendario eventi estivi 2021

Nel piccolo borgo di Montenero val Cocchiara, nonostante le difficoltà del momento, si da inizio al programma eventi estivi 2021 per visitare e vivere momenti di tranquillità e benessere, immersi nella natura.

L’amministrazione comunale in collaborazione con tutte le associazioni locali, i musei, il servizio civile e le attività commerciali, ha realizzato un calendario di eventi ricco di arte, cultura, sport, momenti di intrattenimento e divertimento per bambini e adulti.

Si parte con l’inaugurazione del Piccolo Museo, nella biblioteca comunale, grazie al gruppo di ricerca di Montenero che ha allestito una mostra permanente di tradizione antica con foto, oggetti e indumenti storici oltre alla pubblicazione di libri sulla storia e tradizione di Montenero.

Apertura di un Info Point, per far conoscere il territorio locale, organizza attività ludico-ricreative e di intrattenimento, escursioni e passeggiate.

Tanti sono gli appuntamenti inseriti nel cartellone estivo, come il Concorso “Montenero in fiore” per catturare la bellezza locale esplorando angoli nascosti, lo Stage “Imparando Academy” portieri pulcini della S.S. Lazio giunto all’8^ edizione, un importante incontro sportivo con allievi di località diverse italiane.

Tra le presentazioni di libri spicca sicuramente “La terza geografia” di Carmine Valentino Mosesso, con l’intervento del prof. Walter Miraldi e Francesco Coscioni, editore della Neo Edizioni di Castel di Sangro.

E ancora le mostre di artigianato locale, con lavorazioni in legno, ferro, ricamo, pittura e fotografia, suggestivo il presepe realizzato con ferri di cavallo ma anche i lavori realizzati dalle mani dei partecipanti di Montenero ricchi di estro e creatività. La mostra di pittura di Fabiola Di Tella, un’artista di origine abruzzese-molisana, con vernissage il 18 agosto ore 17:00 della mostra personale “Liberi di Essere”.

Non mancheranno appuntamenti con cinema, fotografia, enogastronomia e ambiente, con l’intento di condividere momenti di spensieratezza dedicati a residenti e turisti, rispettando le norme per tutelare la salute di tutti. Insomma, Montenero Val Cocchiara si è ritagliato un momento davvero stimolante per trascorrere le serate d’estate in armonia.

Ecco cosa fare a Montenero Val Cocchiara: scarica qui il calendario eventi estivi 2021