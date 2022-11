Mercatini di Natale 2022, la Transiberiana a Castel di Sangro e Roccaraso con la “Centoporte”

Al via le prenotazioni per i “Mercatini di Natale 2022” della Ferrovia dei Parchi, treno storico della Transiberiana d’Italia.

Anche quest’anno l’associazione “Le Rotaie” e l’agenzia “Pallenium Tourism” rendono noti gli itinerari natalizi con il prolungamento delle partenze natalizie fino all’8 gennaio 2023, alla scoperta dei mercatini decorati e illuminati a festa.

Sono due gli itinerari proposti dalle storiche carrozze “Centoporte”:

Itinerario Sulmona – Campo di Giove – Roccaraso in programma nelle giornate del 26 e 27 novembre 2022, e dal 3 al 18 dicembre 2022 con doppio orario di partenza: 1^ partenza ore 9.00. 2^ partenza 1030. I viaggiatori potranno lasciarsi avvolgere dall’atmosfera unica le montagne incantevoli degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, da Roccaraso per poi proseguire nel pomeriggio alla volta delle caratteristiche casette natalizie ubicate nel centro di Campo di Giove; Itinerario Sulmona – Campo di Giove – Castel di Sangro percorso nelle giornate festive che vanno dal 26 al 30 dicembre 2022, e dal 6 all’8 gennaio 2023 con doppio orario di partenza: 1^ partenza ore 8.45, 2^ partenza ore 10.00. Il tour si apre con camminata mattutina a Castel di Sangro, città natìa dell’illustre pittore Teofilo Patini, mentre nel pomeriggio prosegue con visita del borgo di Campo di Giove e dei suoi mercatini.

La tariffa in vigore per le partenze della stagione natalizia per adulto è di € 45 (la fascia 4-12 anni €30, 0-4 anni è gratis). Si possono ricevere tutte le informazioni ed effettuare le prenotazioni sul sito www.ferroviadeiparchi.it , via mail a info@ferroviadeiparchi.it e/o chiamare i numeri fissi 0864 950555 – 0872 222199.

Mariangela Amadio