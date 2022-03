Home Comuni Roccaraso Lucia Lisena prima classificata alla selezione AIBES dell’Istituto Alberghiero di Roccaraso 8 marzo, 2022 Michele di Franco Roccaraso

È donna la prima classificata alla fase di selezione interna all’Istituto Alberghiero di Roccaraso. Parteciperà alla selezione del primo Concorso regionale AIBES riservata agli alunni degli istituti alberghieri e professionali che si terrà a Pescara il 15 marzo in concomitanza del concorso interregionale AIBES per le sezioni Marche Abruzzo E Molise. Lucia Lisena sul podio davanti a Raffaele Vitiello e Capone Mario.

Il De Panfilis ha ospitato il Concorso aspiranti barman junior e la Masterclass “Americano e Negroni” che ha visto la partecipazione straordinaria del Master Bartender Mauro Mahjuob “The King of Negroni” nonché Global Brand Ambassador Campari Group.

Tra i membri della giuria anche il Consigliere Nazionale Aibes Rocco Bucco, il Fiduciario AIBES Abruzzo e Molise Claudio Di Nicola, Antonio Corvini Capo Barman, Giandomenico Orfeo Capo Barman e Chiara Buccini direttore della testata Zac 7.

Studenti e studentesse si sono sfidati con passione e determinazione a colpi di shaker. Tanta l’emozione e alto il livello di professionalità grazie anche agli interventi degli ospiti d’eccezione che hanno formato gli studenti sulla figura del barman e sulla storia e il fascino di due grandi cocktails, l’Americano e il Negroni anche attraverso riferimenti letterari e culturali.

Lucia Lisena si aggiudica la vittoria grazie a un long drink molto particolare e rinfrescante da lei stessa battezzato “zdorov’ya” ovvero “Salute!” Un omaggio alle origini ucraine della concorrente. In onore del popolo ucraino e per ribadire un fermo “no alla guerra in Ucraina” i colori scelti per l’allestimento della sala non potevano che essere il giallo e l’azzurro.

Il 15 marzo l’Istituto Alberghiero De Panfilis sarà coinvolto da protagonista nell’organizzazione dell’evento che ospiterà barmen e capi barmen provenienti dall’Abruzzo, Molise e Marche che si sfideranno anch’essi per la qualifica alla finale Nazionale all’Aurum di Pescara.

Un’opportunità prestigiosa per l’Istituto Alberghiero di Roccaraso che firma l’evento in qualità di curatore del lunch e dell’accoglienza dei prestigiosi ospiti che parteciperanno all’evento in programma. Occasione ghiotta per i giovani che avranno l’opportunità di affiancare barmen professionisti nell’organizzazione dell’evento.

La dirigente Cinzia D’Altorio: “Questi eventi competitivi sono importanti per i nostri ragazzi. Solo attraverso il confronto possono maturare competenze di alto livello. Solo rubando i mestieri con i sensi si può pensare di costruirsi un futuro lavorativo all’insegna dell’impegno, del sacrificio e soprattutto della passione. Ringrazio AIBES, i giurati, gli studenti, i docenti e Assistenti tecnici coordinati dal prof. Aprea, la DSGA Alessandra Tomassilli e il suo staff ”.