Home Comuni Roccaraso Giornalisti e studenti dell’Alberghiero di Roccaraso insieme per celebrare il pecorino 16 dicembre, 2022 Michele di Franco Roccaraso

A San Benedetto del Tronto nel contest Harena Chef Academy – Autoctoni Gourmet – gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Roccaraso “De Panfilis” sono stati chiamati ad assistere influencer e blogger nella preparazione della ricetta dello Chef Arcangelo Tinari, Stella Michelin.

Una combinazione di riso con i diversi Pecorini DOCG (Consorzio dei vini piceni – Azienda speciale Linfa – Patrocinio Camera Marche). Un debutto davvero unico che ha visto giornalisti enogastromici e influencer di fama nazionale, ciascuno in coppia con uno studente del prestigioso Istituto di Roccaraso.

Vincitore assoluto è stato il giornalista Giambattista Marchetto de Il sole 24 ore (Food &Wine Italia, Vinonews24) sapientemente accompagnato dalla studentessa Angela D’Aniello. Si sono distinti gli studenti Giovanni Como, Michele Mastrantuono, Sebastian Nuti, Asia Rinaldi, Salvatore Vitale e Gabriel De Angelis.

Hanno partecipato Patrizia Ferrari, Giuseppe Carrozzo Zannino, Roberta Castrichella, Giorgio Savini, Alberto Gauzzi, Leonardo Romanelli, Laura Melloni, Stefano Malagò. Lo Chef Tinari ha incontrato in brifing gli studenti, preparandoli all’evento con il docente Gianni Augusto Polidoro.

“Esperienza importante che resterà viva negli annali di Istituto – afferma la Dirigente Cinzia D’Altorio – sono orgogliosa che le nostre giovani leve della ristorazione Made in Italy abbiano potuto confrontarsi con le penne più importanti del giornalismo enogastronomico. Competenze professionali e comunicative si sono fuse nel piatto speciale dello Chef Tinari. La famiglia Tinari rappresenta un valore aggiunto per la nostra scuola appartenendo anche alla flotta di ex studenti che si sono distinti nel campo in Italia e nel mondo”.