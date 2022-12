Home Comuni Roccaraso Chiusa la Settimana Bianca del Design e della Moda a Roccaraso, quattro giorni di intrattenimento 23 dicembre, 2022 Michele di Franco Roccaraso

Si chiude il sipario sulla Roccaraso Fashion Week edizione invernale 2022, un appuntamento che quest’anno si è svolto in assenza di neve nel capoluogo dello sci del Centro Sud Italia.

Quattro giorni intensi intrapresi con la cerimonia inaugurale giovedì 15 dicembre presso l’Istituto Alberghiero E. De Panfilis di Roccaraso con il contest “Un piatto di Design”, una competizione culinaria tra gli studenti dell’Istituto i quali hanno realizzato dei primi piatti a base di tartufo nero pregiato a tema “Essenze d’Inverno”.

Ospiti speciali S.E. Monsignor Michele Fusco Vescovo della diocesi di Sulmona-Valva, il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato, il sindaco di Rivisondoli Giancarlo Iarussi, il delegato Accademia Italiana della Cucina Gianni D’Amario , lo Chef Roberto Marchei della Federazione Italiana Cuochi, Simona D’Abruzzo azienda agricola La Spora, la Dirigente Scolastica Cinzia D’Altorio e lo Chef Stellato William Zonfa in qualità di Presidente di giuria al quale è stato conferito per l’occasione il Premio Fiocco di Neve Città di Roccaraso seconda edizione 2022.

Shooting in città e tra i mercatini di natale, degustazioni di tipicità regionali, momenti di moda e show live per i più piccoli, hanno espresso il meglio della settimana bianca del design della moda nella Città di Roccaraso creando emozioni e curiosità tra i turisti giunti con il treno turistico “Transiberiana d’Italia” della Fondazione FS.

Spazio dedicato all’alta sartoria italiana con i brand Giuseppina Costagliola giovane designer napoletana e Lisa Tibaldi Atelier di SS.Cosma e Damiano (LT) che con le loro creazioni hanno impreziosito i quadri moda al Gran Gala finale che si è tenuto il 17 dicembre presso l’Albergo Reale di Roccaraso.

Tra sfilate, emozioni e tanta bellezza, non poteva mancare l’appuntamento con l’elezione della nuova Testimonial “Dea della Neve” che, come da tradizione, si è tenuto durante la Fashion Week invernale a Roccaraso.

Si aggiudica l’ambito titolo la giovane e bellissima Alessia Sarno di San Giorgio a Cremano (NA) a lei l’onore di rappresentare la città di Roccaraso per questa edizione 2022. Il prossimo appuntamento è fissato per la prossima edizione primaverile 2023 improntata sulla valorizzazione delle bellezze naturalistiche che il comprensorio dell’Alto Sangro esprime in tutto il suo fascino.