Juan Carrito una vita da star, presentazione del libro di Alessandra Peretti a Castel di Sangro

Arriva a Castel di Sangro la presentazione del libro di Alessandra Peretti “Juan Carrito una vita da star”, la favola dell’orso marsicano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Domani 6 aprile 2023 presso la sala polifunzionale di Piazza Plebiscito, alle ore 17, l’autrice Alessandra Peretti presenterà ai cittadini del capoluogo altosangrino la simpatica favola dell’orso Carrito unico nel suo genere, diventato una Star nazionale e internazionale con il suo modo di vivere confidente, disobbediente, diverso, amato e seguito da grandi e piccini.

Saranno presenti il Sindaco Presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso e il direttore del Museo Civico Aufidenate Arch. Mario Rainaldi, che interverranno per dialogare con la scrittrice sulle azioni per la difesa della fauna selvatica.

Il Presidente del Museo Aufidenate Rainaldi ha dichiarato ai microfoni di TeleAesse: «Un evento per i più piccoli ma anche un’occasione di dialogo sulla protezione della specie. Il nostro è un patrimonio di biodiversità tra i più significativi. Il nostro obiettivo ora è quello di fornire strumenti di conoscenza ed elaborazione, linee guida e indirizzi per la sua gestone e per la fruizione turistica. E nel nostro piccolo lo stiamo facendo proprio nell’orto botanico del Museo Civico Aufidenate. Presto ci saranno novità».

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla presentazione

Mariangela Amadio