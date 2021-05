Giro d’Italia: Costante Girardengo, esposizione a Castel di Sangro della scultura “L’uomo Costante”

Dopo l’iniziativa social Zona Rosa Contest, la città di Castel di Sangro offre ai suoi cittadini e ai turisti dell’Alto Sangro grandi iniziative interamente dedicate alla “Corsa Rosa”. A partire da oggi fino a domenica 16 maggio, l’evento più importante è l’esposizione in Piazza Patini della scultura – in fase di completamento – intitolata “L’Uomo Costante“, dedicata al campione Costante Girardengo.

Nella sua lunga carriera professionale, Girardengo (Novi Ligure, 18 marzo 1893 – Cassano Spinola, 9 febbraio 1978) fu campione italiano di corse su strada e il più forte del Mondo negli anni 1919, 1922, 1923, 1925 e nel 1926.

Raccontiamo brevemente la storia della X, legata indissolubilmente al nostro territorio. Durante la 5^tappa Chieti-Napoli del Giro d’Italia 1921, Girardengo ebbe dolori renali terribili e sul Piano delle Cinque Miglia non fu più in condizioni di proseguire; dopo una caduta, disse all’organizzatore del Giro «di qui non mi muovo più» e fece una x sulla ghiaia salendoci sopra e incrociando le mani sul petto.

Quindi in che cosa consiste la scultura? Nasce da un’iniziativa di vari promotori: Luigi La Civita (architetto responsabile dell’area tecnica del comune di Rivisondoli), Loreto Valente (attivista pro-bike e movie-maker), lo storico Ugo Del Castello (forte sostenitore della necessità di dedicare un monumento al campione), Federico Ranalli (Presidente Provinciale Federciclismo) e la Nova U.V.I. asd. (associazione italiana per la tutela e la diffusione del ciclismo storico).

Stefano Faccini è l’artista scultore che si sta occupando della realizzazione dell’opera, in collaborazione con Dang Jung Liu. Il Direttore Artistico dell’impresa è Alessandro Lucci che abbiamo intervistato per voi ai microfoni di Teleaesse: «stiamo parlando di un’opera storica e allo stesso tempo filologica che sarà fissata sull’ultimo tratto dei famosissimi 500m di strada Napoleonica che ancora c’è ed è un’opera di archeologia industriale: è possibile vedere ancora l’acciottolato come era fatto e la pietra miliare che fa da marcapiano.

Il piano delle Cinque Miglia, la bicicletta Stucchi, La Gazzetta dello Sport e lo stesso blocco di pietra (metafora delle cime delle nostre montagne dolci e leggere, non appuntite) non sono altro che la somma di immagini sportive e poetiche che insieme fanno la storia di questo grande evento centenario.

Tra l’altro sarà una scultura interattiva: ci si potrà sedere all’interno della scultura, accanto al protagonista dell’opera e alla bicicletta. È un’idea dello scultore Stefano Faccini. Castel di Sangro è una tappa bellissima: la collocazione giusta, in un salotto nuovo ed elegante».

In un blocco di 6 mq di pietra della Majella, Girardengo è ritratto (vicino una bicicletta Stucchi del 1920) con il volto sorridente e la testa leggermente in su che sta a significare la sua storica scelta: mettere la sua x non in una città bensì in un passo di montagna, che assorbe la sua figura e la restituisce allo stesso tempo.

L’opera sarà posizionata il prossimo 2 giugno tra Rocca Pia e Rivisondoli, al lato della carreggiata su cui esattamente un secolo fa passò la corsa rosa. È possibile fare una donazione per portare a termine la realizzazione del monumento alla raccolta fondi “L’Uomo Costante”, oppure ci sono tutte le informazioni sulla pagina Facebook Costante Girardengo in Abruzzo.

Altri eventi in programma a Castel di Sangro sono l’illuminazione in rosa del Palazzo del Municipio e l’apertura del Museo della Bicicletta in Piazza Plebiscito da giovedì 13 a domenica 23 maggio: l’ingresso è libero ogni mattina dalle 10:00 alle 13:00 e ogni pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00.

Tutti gli eventi sono a cura di RO.RA. SPETTACOLI e il gruppo sportivo A.S.D. SFERRA CAVALLO, con il patrocinio del Comune di Castel di Sangro. Per altri aggiornamenti seguiteci su Teleaesse.it. Vi aspettiamo in Piazza Patini per assistere alla realizzazione dell’opera e ad una storia di ciclismo eroico del ‘900 diventata Leggenda.

Mariangela Amadio

ph: Ansa