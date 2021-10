Home Abruzzo Villetta Barrea Borgo Inclusivo, erogato contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche 27 ottobre, 2021 Michele di Franco Abruzzo

Arrivano nuove risorse economiche per quei comuni montani che intendono abbattere le barriere architettoniche negli edifici pubblici. Lo rende noto l’assessore regionale agli Enti locali, Pietro Quaresimale, dopo che gli uffici regionali hanno pubblicato la graduatoria dei comuni beneficiari con l’indicazione delle risorse destinate.

Sul piatto dei finanziamenti oltre 700 mila euro che sono stati distribuiti a 23 comuni montani abruzzesi.

“Ancora un atto concreto in favore dei piccoli comuni montani – sottolinea l’assessore Quaresimale – a conferma dell’attenzione che il governo regionale intende rivolgere ai comuni delle aree interne che più di tutti stanno pagando le conseguenze negative della cosiddetta globalizzazione. Ma l’altro aspetto rilevante è che i fondi assegnati hanno una destinazione ben precisa, rivolta cioè all’abbattimento delle barriere architettoniche in modo da rendere più accessibili gli edifici pubblici nei quali molto spesso si concentra l’erogazione di servizi“.

L’erogazione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche rientra nel bando per la Montagna pubblicato ad inizio anno, nell’ambito delle iniziative politiche rivolte a garantire supporti ai comuni montani. L’individuazione dei comuni beneficiari è avvenuta dopo un’attenta valutazione tecnica e economica della commissione.

“Le proposte progettuali dei comuni – ha concluso l’assessore Quaresimale- sono state la sorpresa più lieta di questo bando pubblico. Questo conferma la grande capacità progettuale che proviene dal territorio ma soprattutto la volontà di tante amministrazioni dei comuni montani di recitare un ruolo primario nello sviluppo regionale“.

Villetta Barrea sarà uno dei comuni che beneficerà del contributo erogato dalla Regione Abruzzo “Con grande piacere per l’importante risultato ottenuto, si comunica che il progetto VILLETTA BORGO INCLUSIVO è uno dei 23 premiati dalla Regione Abruzzo con una dotazione di 30.000 Euro.

L’intervento, finanziato dal FONDO REGIONALE DELLA MONTAGNA PER GLI INTERVENTI SPECIALI – L.R. 18.05.2000, n.95, è stato progettato in risposta ad un bando per la montagna pubblicato a inizio anno, nell’ambito delle iniziative volte a garantire supporto ai comuni montani.

I lavori consisteranno nell’abbattimento delle barriere architettoniche che creano disagio per la comoda e sicura utilizzazione di spazi e attrezzature lungo il Sangro e nei principali punti di interesse del nostro borgo“.