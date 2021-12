Home Abruzzo Treno storico “Mare e Monti” da Montesilvano a Roccaraso, dal 9 gennaio in carrozza 15 dicembre, 2021 Michele di Franco Abruzzo, Turismo

Dopo il successo della scorsa estate con quattro date sperimentali, il servizio turistico ferroviario propone tre nuove date per scoprire l’atmosfera candida e invernale dell’appenino centrale partendo dalla costa abruzzese: passando per le stazioni di Pescara e di Chieti, il treno raggiungerà le stazioni intermedie dei comuni di Pratola Peligna e Sulmona, per poi inoltrarsi nell’entroterra del Parco Nazionale della Majella, con tappa a Campo di Giove, e concludere con Roccaraso.

Il comune di Montesilvano ha patrocinato l’iniziativa del consorzio turistico della città, gestore dell’ufficio IAT. Il Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha dichiarato: «L’iniziativa ha un valore turistico importante per tutta la regione, utile per valorizzare il territorio dalla costa alla montagna. Un’opportunità importante per i nostri cittadini per sciare o per fare una passeggiata tra la neve delle nostre montagne e per i turisti, che potranno conoscere da vicino i nostri borghi abruzzesi. Ringrazio ancora una volta il consorzio turistico Montesilvano per l’organizzazione e il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, per questa splendida occasione di collaborazione tra le due amministrazioni».

Le corse del treno sono in calendario per il 9 gennaio (con tre corse), il 27 febbraio e il 20 marzo con un prezzo pari a € 69,00. La durata del viaggio è di quattro ore all’andata, mentre al ritorno è di circa tre ore. Per l’acquisto del viaggio e per avere ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a info@ctmabruzzovacanze.it, oppure chiamare il numero 375 664 4005. I passeggeri del treno avranno la possibilità di partecipare a diverse tipologie di escursioni.

Per tutelare la salute dei viaggiatori, la Fondazione FS ha attivato misure per la prevenzione del Coronavirus: sanificazione e disinfezione costante dei treni, installazione di dispenser di disinfettante per le mani, personale dotato di mascherine e guanti e il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle Autorità sanitarie.

Scarica la locandina del treno storico “Mare e Monti” da Montesilvano a Roccaraso

Mariangela Amadio