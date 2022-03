Home Abruzzo Sangritana Spa dona un defibrillatore a tutti i comuni dello storico tracciato ferroviario 25 marzo, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Questa mattina, al Salone d’Onore “Benito Lanci” del Comune di Lanciano, la Sangritana cargo Spa di Lanciano ha donato oggi un defibrillatore per ognuno dei 17 comuni facenti capo allo storico e centenario tracciato della ferrovia. All’evento hanno preso parte sindaci di diverse località poste lunga la tratta ferroviaria sangritana.

“Con questo evento – ha detto il presidente Alberto Amoroso – ci siamo idealmente ricollegati allo storico tracciato ferroviario, da San Vito a Castel di Sangro, ricollegando tutte le comunità. A breve, con il riavvio dell’agenzia viaggi, proveremo a ricollegarle anche con nuove iniziative turistiche, mirate alla valorizzazione dei nostri territori“.

Oltre a ricevere il prezioso omaggio il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha colto l’occasione per ribadire l’importanza della società Sangritana, proprio per il sistema dei trasporti abruzzese, specie per quanto riguarda il collegamento ferroviario tra le zone montane e quelle di mare.

La cerimonia ha offerto l’occasione di affrontare il tema del completamento della linea ferroviaria Quadri-Castel di Sangro. L’AD di Sangritana Alberto Amoroso ha confermato la ferma volontà di procedere alla programmazione dell’intervento sollecitato dal Sindaco Caruso, incassando anche il sostegno dell’assessore Nico Campitelli presente alla cerimonia.

I comuni beneficiari dei Dae (Defibrillatori automatici esterni) sono stati Pizzoferrato, San Vito, Colledimezzo, Rocca San Giovanni, Perano, Borrello, Rojo del Sangro, Roccascalegna, Quadri, Ateleta, Paglieta, Altino, Bomba, Fossacesia, Villa Santa Maria, Castel di Sangro e Lanciano.