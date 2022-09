Home Abruzzo Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise festeggia oggi 9 settembre 2022 a Pescasseroli 100 anni di Natura Protetta 9 settembre, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Il Parco spegne 100 candeline con un ricco programma che mira a coinvolgere le comunità locali e i comuni appartenenti al territorio del PNALM, per celebrare ciò che rappresenta e ha rappresentato fino ad oggi per un intero secolo: la “Protezione delle silvane bellezze e dei tesori della natura”.

L’incontro di oggi a Pescasseroli ha lo scopo di promuovere la “Carta per l’educazione alla biodiversità” attraverso un convegno alla presenza del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Un tema significativo di educazione ambientale con l’obiettivo di far crescere nelle nuove generazioni scolastiche il tema della biodiversità, in sinergia con il Ministero della Transizione Ecologica.

Domani 10 settembre 2022 tutti i paesi del Parco svolgeranno attività dedicate all’ambiente e alle passeggiate naturalistiche gratuite svolte da operatori qualificati del territorio: da Alfedena “Alle porte del Parco” con la guida Claudia Di Sanza, passando per Barrea “Il Lago, tra conservazione e sviluppo” con Stefano Quaranta, fino a Pescasseroli “Escursione storica” con Michela Di Paolo; o ancora il borgo di Civitella Alfedena “100 anni tra lupi, orsi e cervi” con Fiorenza Rufo, e percorrendo le strade di Opi “Dove tutto è cominciato” con Cristiano Pignataro.

Per tutte le informazioni è possibile collegarsi al sito web ufficiale CENTO ANNI DI NATURA PROTETTA | Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (parcoabruzzo.it), e/o consultare le pagine social Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise su facebook e Parcoabruzzo su Istagram.

In allegato le locandine con tutti gli eventi di sabato 10 settembre 2022 e i luoghi con i recapiti delle guide professioniste per le escursioni naturali.

Buon Compleanno Parco!

