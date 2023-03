Home Abruzzo Il Cammino d’Abruzzo, Rivisondoli entra nel progetto di turismo sostenibile Il comune di Rivisondoli entra a far parte del progetto sostenibile “Il Cammino d’Abruzzo”, promosso dall’università di Teramo e a cura dell’associazione “A piede libero” 25 marzo, 2023 Michele di Franco Abruzzo

Domenica 26 marzo 2023 alle ore 10.30 presso la sala d’Annunzio dell’Aurum di Pescara saranno presentati i 38 comuni abruzzesi aderenti all’iniziativa “Il Cammino d’Abruzzo”, e a rappresentare il comprensorio dell’Alto Sangro ci sarà il comune di Rivisondoli, centro turistico per la pratica degli sport invernali e meta delle escursioni naturalistiche.

Il Cammino d’Abruzzo è un progetto che nasce nel 2020 dall’idea di Orietta D’Armi e dei componenti dell’associazione “A piede libero” con l’intento di percorrere l’intera regione in un itinerario di 700 Km a piedi, in mountain bike e con l’ausilio della joëlette, per coloro che hanno disabilità motorie, alla scoperta di antichi tratturi, piccoli borghi e paesaggi a partire dal mese di Aprile 2023.

Il percorso inizia da Pescara, risale la costa e l’entroterra teramano per poi rientrare nei paesi dell’area Vestina attraverso un sentiero boschivo; si prosegue per le alte colline di Forca di Penne per poi immergersi nel vasto distretto aquilano e nella vallata subequana. Si conclude il viaggio nel territorio chietino fino al litorale dei trabocchi.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web Il Cammino d’Abruzzo (ilcamminodabruzzo.it), scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@ilcammminodabruzzo.it o chiamare il numero 347 5530782.

Il turismo lento è diventato uno degli strumenti di maggior promozione del patrimonio storico-artistico della regione Abruzzo e, nello specifico, il cammino per i sentieri dei borghi da qualche anno è oramai l’espressione di una sostenibilità consapevole e sensibile per le comunità su cui impattano.

Mariangela Amadio