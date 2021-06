Home Abruzzo Ferrovia dei Parchi: le tappe della Transiberiana d’Italia, dal 19 giugno inizia il turismo ferroviario 10 giugno, 2021 Michele di Franco Abruzzo

Dopo le chiusure e restrizioni dovute alla pandemia, tornano a viaggiare i treni storici in tutta Italia. Nel nostro territorio tornerà a vivere il Treno storico “Transiberiana d’Italia” con il nuovo nome “Ferrovia dei Parchi”.

Dal 19 giugno 2021 comincerà la nuova stagione del turismo ferroviario sulla suggestiva Sulmona-Carpinone, che esalta il territorio ricco di aree protette sancito dal patrocinio dal Parco Nazionali della Maiella, dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dalla Riserva MaB Collemuccio-Montedimezzo Alto Molise.

Il fitto calendario di eventi, organizzato in sinergia tra Fondazione FS Italiane, l’agenzia viaggi Pallenium Tourism e l’associazione LeRotaie, è stato presentato questa mattina a Sulmona alla presenza della sindaca Annamaria Casini, dell’assessore al Turismo e alla Cultura Manuela Cozzi, del responsabile servizio materiale e trazione di Fondazione FS Italiane Claudio Calvelli e del presidente dell’associazione LeRotaie Claudio Colaizzo.

Proprio Colaizzo è intervenuto ai nostri microfoni: «Siamo ripartiti dopo il secondo stop causato dal covid-19, proponendo un nuovo programma che allargasse il compasso dell’offerta turistica scommettendo sul turismo delle aree interne. Abbiamo aumentato i servizi, sia bordo sia a terra, come l’uso della bici in tutti i sentieri naturalistici offerti dagli altipiani d’Abruzzo e Molise, in aggancio a tutte le iniziative legate alla cultura e all’enogastronomia. Ci sono ben 96 partenze programmate da giugno a dicembre 2021, è un progetto ambizioso che ci sentiamo di affrontare perché è un prodotto valido, svolto in sinergia con i tanti operatori locali. Rappresenta uno dei tanti futuri, del nostro Bel Paese, lontani dai flussi turistici metropolitani stressanti, quindi a misura d’uomo e più godibile».

Le tappe del nuovo calendario sono caratterizzate da molte più corse e dalla novità di avere partenze ogni sabato e domenica, tutto l’anno, che consentono di effettuare una piccola “crociera ferroviaria” di andata e ritorno su due giorni. Ogni città di tappa prevede visite guidate all’insegna dell’arte e delle escursioni naturalistiche: l’offerta prevede un’ampia scelta tra i comuni aquilani (Sulmona, Campo di Giove, Roccaraso, Castel di Sangro) a quelli dell’entroterra teatino (Palena, Fara San Martino, Borrello, Rocca Scalegna) e dell’Alto Molise (San Pietro Avellana, Carovilli).

Negli anni il rilancio della tratta ha generato un ritorno nell’economia turistica e culturale del territorio e il caratteristico viaggio in treno ha contribuito ad ingrandire il volto di tutte le aree interne di Abruzzo e Molise. Gli antichi tracciati ferroviari hanno un valore artistico e paesaggistico di grande pregio, e sono apprezzati dai turisti in quanto rievocano al meglio la dimensione del viaggiare.

La Ferrovia dei Parchi assicura ai viaggiatori percorsi tra natura, storia e soprattutto divertimento. Per informazioni sulle tappe, le date, gli orari e tutti i pacchetti offerti è possibile consultare e effettuare la prenotazione sul sito Ferrovia dei Parchi (la Transiberiana d’Italia), info@ferroviadeiparchi.it oppure chiamare il numero 0872-222199.

Mariangela Amadio